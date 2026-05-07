Bivša premijerka žestoko: Dabro je vlast, a scena s kalašnjikovom slika je Hrvatske

Gošća Nine Kljenak u Novom danu N1 bila je bivša premijerka Jadranka Kosor. Komentirale su prvi dan suđenja Josipu Dabri, izbor ustavnih sudaca, Andreja Plenkovića i generalno stanje na hrvatskoj političkoj sceni.

"On je vlast u Republici Hrvatskoj. Trebalo bi isticati činjenicu da je gospodin Dabro vlast u RH, on i njegovi, da je on dio vladajuće većine. On je vlast, on donosi odluke o svima nama, o događajima, o usmjeravanju hrvatske politike i svega o čemu odlučuje vlast", kaže Jadranka Kosor, komentirajući početak suđenja DP-ovom Josipu Dabri.

"Za mene je to jedino važno u ovoj cijeloj ovoj situaciji. To što se radi o suđenju za nevjerojatna kaznena djela očito ljudima više nije posebno važno. Nitko predsjedniku Vlade, koji ovisi o glasu gospodina Dabre i njegovih, neće postaviti to pitanje. Vjerojatno ćemo se tijekom suđenja učestalo prisjećati njegove pucnjave iz kalašnjikova u gaćama i plastičnim šlapama", dodala je Kosor.

Kaže i kako bi premijer Andrej Plenković trebao biti oprezniji s metaforama, budući da u svojim redovima ima "čovjeka u gaćama".

"Onda se naravno javlja asocijacija na jučerašnju izjavu predsjednika Vlade, koji oporbu vidi u gaćama, kaže da su potpuno goli i hodaju u gaćama. Možda ne bi trebao previše na tome inzistirati, kada ima u vlasti čovjeka u gaćama."

"To je slika Hrvatske - gol do pojasa, u gaćama puca iz kalašnjikova"

"Ja sam još prošle godine napisala, kada su izašle te slike i snimke, da je to slika Hrvatske; da je netko tko je vlast, tko odlučuje o našim sudbinama, o institucijama, o ustavnim sucima i predsjedniku Vrhovnog suda, puca ljeti iz kalašnjikova, gol do pojasa, u gaćama i plastičnim šlapama."

Dodala je i kako je ne čude medijski komentari o tome kako je Dabro iz sudnice izašao "jako dobro raspoložen".

"Vidjela sam u nekim medijskim komentarima da je izašao jako dobro raspoložen iz sudnice. Pa zašto ne bi bio? I dalje je vlast, unatoč tome što je bio pritvoren i što je javno pjevao ode ustaškom poglavniku. I dalje je medijska i politička zvijezda. Dobar si je s predsjednikom RH, tapšu se, smiju se, poslije valjda jedu i piju. To je slika Hrvatske 2026.", kaže Kosor.

"Meni to nije šaljivo nego turobno", kazala je Kosor na pozdrav koji je Zoran Milanović ("Gdje si, ustašo?") uputio Dabri.

"Dabro je političar, on je i dalje vlast. To je jedina važna i bitna činjenica. Ne govorim specifično o njemu. Oni su vlast, DP je vlast, svi ti ljudi koji glorificiraju tog jednog pjevača kome su bili na koncertu. Ako se nekoga tko je slavio ustaškog vođu, koji je potpisivao rasne zakone i pod čijim pozdravom su ginuli ljudi, relativizira, za mene je to turobno, pogubno i, naravno, protuustavno."

Osvrnula se i na premijera, koji, kako smatra, svakako zna da je ustaški pozdrav Za dom spreman protuustavan. Međutim, ljudi zaboravljaju.

"On to naravno zna, on je to i rekao. Malo me iritira što ljudi to sve zaborave. Na presici, kada je izašao s predsjednikom čuvenog povjerenstva za suočavanje povijesti, on je rekao, Andrej Plenković, da je to protuustavno, ali da se iznimno može upotrebljavati. On je uveo taj pojam nepodnošljivih, protuustavnih dvostrukih konotacija. To je nešto što mu nitko u javnom prostoru, ni opozicija, ne suprotstavlja danonoćno, da to objasni", kaže Kosor.

SDP: "Katastrofalno loše odigrano..."

"Ne sjećam se da je netko u Saboru, na aktualnom prijepodnevu, postavio to pitanje: objasnite detaljno, precizno, zašto se nešto što je protuustavno može ipak upotrebljavati? Za mene je to nepodnošljivo", dodaje.

Pa ipak, smatra da se greške rade i s druge strane političke pozornice, pogotovo kada je u pitanju saga oko odabiru novih ustavnih sudaca.

"Što se tiče SDP-a, mislim da su katastrofalno loše ovo odigrali. Dali su se navući, u trenutku kada su počeli razgovarati o imenima. Uvučeni su u tu igru. Pokazali su se nevještima. Ako se borite protiv načela "nama dva, vama jedan", koji gura predsjednik Vlade, koji se ne bi ni smio miješati u to što radi Sabor, nema razgovora o imenima. Tu su nasjeli. Dok se gura taj model, nema razgovora o imenima", kaže.

"Najstrašnija je kompromitacija tih ljudi, trguje se imenima, ljudima, stručnjacima i smanjuje im se šansa kod sljedećeg natječaja. Vjerojatno je o svemu, kao i uvijek, odlučio jedan čovjek. Dok god niste dogovorili izlazak iz tog tora u koji ste stjerani (nama dva, vama jedan, da imamo većinu) ne možete razgovarati o pojedincima."

"Gospođa Matić bira se u zlom trenutku"

Ništa bolje nije, kaže, ni kada je u pitanju odabir predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.

Cijela priča oko predsjednice Vrhovnog suda užasno je kontaminirana. Ako oni koji odlučuju, vladajući, sedam puta kažu da se nisu stekli uvjeti za izbor te osobe, ako iz desnog dijela opozicije postoje ozbiljne optužbe o moralnosti te osobe, onda se cijeli taj prostor kontaminira i gospođu (Mirtu) Matić se bira u zlom trenutku. Svi će sada ponavljati da opozicija želi rušiti Ustavni sud, a veliko pitanje je što će na kraju opozicija, prije svega SDP, odlučiti. Oni nisu spremni. A ova velika turneja koju svakodnevno poduzima gospodin Plenković meni liči na mogućnost razmišljanja o prijevremenim izborima, da se učvrsti ta vlast."

Ukratko je dijagnosticirala i ono što smatra "nesposobnošću" oporbe.

"Mislim da se radi jednostavno o nesposobnosti. Jedan dio tih ljudi ne zna raditi taj posao. Politika je isto zanat, tu se moraju neke stvari naučiti. Pogotovo u ovakvoj situaciji, kada imate predsjednika Vlade koji je treći put u mandatu i koji je gospodar svega, to se mora priznati. Koji je sada dodatno ojačao kada je dobio treći mandat i koji drži i svoju stranku i cijelu državu u nekoj vrsti političke šake, to se mora priznati."

Plenković ima "želudac", a ne "vještine"

Što se tiče premijera, Kosor smatra da njegovi politički manevri nisu stvar "vještine" nego "želuca".

"Ništa mu nije strano, manevrira, dovodi ljude sa SDP-ove liste. Neki će reći da je to vještina, ja ne mislim da je to vještina, više se tu radi o želucu. Opozicija je pokazala da nije vješta, da nije dovoljno educirana i sposobna onog trenutka kada Možemo! i SDP nisu ušli u predizbornu koaliciju. Da su ušli u predizbornu koaliciju, stvari bi drugačije bile na izborima. One izjave da će svaki osvojiti svoje pa se udružiti bile su potpuno smiješne i naivne. Taj momentum su potpuno izgubili, a sada pokazuju svaki dan dodatne slabosti."

"Sada neki političari iz SDP-a govore da se ništa nisu dogovarali o imenima, ali to je gotovo, to je pokušaj skupljanja perja koje se razletjelo. Nema tu čvrstine oko zagovaranja principa. Ja se bojim da će se ponovno prestrašiti da ih se ne bi optuživalo za opstrukciju, da je moguć nekakav dodatni manevar. Iz Možemo su rekli da neće."

