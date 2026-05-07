Policija razotkrila složenu mrežu prijevara i mita u Hrvatskoj! EU novac nestajao kroz lažne dokumente?

Kriminalističko istraživanje nad 16 osoba – sumnja na organizirane subvencijske prijevare

Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke, u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja i policijskim službenicima PNUSKOK-a, uz sudjelovanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Samostalnog sektora za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave, proveli su složeno kriminalističko istraživanje nad ukupno 21 osobom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Kriminalističkim istraživanjem, koje obuhvaća razdoblje od 2020. godine pa nadalje, utvrđena je osnovana sumnja da je 42-godišnjakinja, do lipnja 2023. godine zaposlena kao stručna savjetnica u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije, a potom kao konzultantica za poljoprivrednike, koristeći znanja i iskustva stečena radom u Agenciji, zainteresiranim poljoprivrednicima omogućavala ishođenje neosnovanih isplata novčanih potpora.

Zahtjevi su, prema sumnjama, podnošeni na temelju neistinitih podataka o uporabi stajskog gnojiva na oraničnim površinama te uvećanih podataka o površinama poljoprivrednog zemljišta u uporabi. Za takvo postupanje, kako se sumnja, 42-godišnjakinja je primala najmanje 300 eura po mjeri.

Utvrđeno je i da je 42-godišnjakinja zajedno s 47- i 34-godišnjakom dogovarala izradu i korištenje nevjerodostojne dokumentacije. Tako je 34-godišnjak izdavao lažne račune o prodaji stajskog gnoja, dok je 47-godišnjak, kao zaposlenik trgovačkog društva zaduženog za uzorkovanje tla, izdavao nevjerodostojne laboratorijske analize. Takva dokumentacija korištena je kao dokaz u postupcima ostvarivanja potpora.

Prema dosad utvrđenim sumnjama, osumnjičeni su pokušali nepripadno pribaviti oko 670.000 eura, od čega je oko 357.000 eura isplaćeno, dok su članovi navodnog zločinačkog udruženja za opisano postupanje primili najmanje 36.000 eura nagrada.

Zbog navedenog se 42-godišnjakinja sumnjiči za zločinačko udruženje, pomaganje u subvencijskoj prijevari te poticanje na krivotvorenje isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

34-godišnjak se sumnjiči za subvencijsku prijevaru u sastavu zločinačkog udruženja, davanje mita te krivotvorenje isprave, dok se 47-godišnjak sumnjiči za pomaganje u subvencijskoj prijevari. Više drugih osoba sumnjiči se za kazneno djelo subvencijske prijevare.

Drugi krak istraživanja – zlouporaba položaja i korupcija

U sklopu iste akcije provedeno je kriminalističko istraživanje nad pet osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te subvencijske prijevare, počinjenih na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak, kao voditelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji, od 2024. godine, koristeći svoj položaj i stručna znanja, pogodovao pojedinim korisnicima u ostvarivanju potpora iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prema sumnjama, 61-godišnjak je prepravljao podatke o godini tretiranja tla, savjetovao korisnike pri podnošenju zahtjeva, podnosio prigovore te posredovao u kontaktima unutar Agencije, kako bi određenim osobama omogućio isplatu potpora na koje nisu imali pravo. Za takvo postupanje, kako se sumnja, primao je novčanu naknadu ili obećanje dara.

U tom dijelu istraživanja 61-godišnjak se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita, dok se 41-godišnja direktorica dioničkog društva iz Novske, 42-godišnja nositeljica OPG-a iz Gline, 76-godišnji predsjednik uprave dioničkog društva iz Novske te 50-godišnji nositelj OPG-a iz Popovače sumnjiče za davanje mita i subvencijsku prijevaru.

Provedene dokazne radnje i kaznene prijave

U srijedu, 6. svibnja 2026. godine, na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu provedene su dokazne radnje pretrage na 30 lokacija na području više policijskih uprava. U akciji je sudjelovalo oko 150 policijskih službenika iz zagrebačke, sisačko-moslavačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke policijske uprave.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, dok su Uredu europskog javnog tužitelja podnesene kaznene prijave protiv ukupno 21 osobe zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela.