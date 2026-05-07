Plenković otkriva: Povrat poreza je važna tema. Najveći dobitnici su mladi

Sjednica Vlade održava se u četvrtak u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Vlada će na sjednici, uz ostalo, u hitnu proceduru uputiti prijedlog zakona o provedbi europske uredbe o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju. Cilj uredbe je smanjenje ovisnosti o infrastrukturi za poravnanje izvan EU-a, jačanje nadzornih mehanizama i povećanje transparentnosti tržišta izvedenica.

Iz Ministarstva financija kažu da se europska tržišta financijskih izvedenica u velikoj mjeri oslanjaju na sustave poravnanja središnje druge ugovorne strane (CCP) izvan EU-a što može predstavljati rizik za stabilnost financijskog sustava i gospodarstva, piše Net.hr.

Plenkovićevo obraćanje

Vlada će u saborsku proceduru uputiti i izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala te odlučiti o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Uz ostale uredbe, na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, čuvanju i mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama.

Premijer Andrej Plenković uvodno je odao počast hrvatskim braniteljima. "U Okučanima smo 1. svibnja obilježili 31. obljetnicu Operacije Bljesak. Nažalost, život je izgubio 51 pripadnik Hrvatske vojske kojima smo odali počast", naveo je Plenković i dodao kako je važno da se prisjećamo ključnih događaja iz Domovinskog rata.

"Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednica koja se odnosila na mjere za limitiranja rasta naftnih derivata. Vidjeli ste, smanjene su cijene eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce. Razina eurosupera ostala je ista. Intervenirali smo u trošarinski dio te omogućili da se ne reflektira rast cijena goriva na druge cijene i time da se smanji inflatorni pritisci", nastavio je Plenković.

Osvrnuo se i na isplatu povrata poreza. "Povrat poreza važna je tema. Krenule su isplate 4. svibnja povrata poreza na dohodak. Najveći dobitnici su mladi, njih 235.000. Ukupan iznos je 250 milijuna eura, 95.000 mladih do 25 godina - 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100 posto povrata poreza na dohodak, a njih 141.000 između 26 i 30 godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju, bit će po prvi put isplaćen i povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku", rekao je Plenković.