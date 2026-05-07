Mljac! Split miriše na janjetinu s bižima. Prokurative se pretvaraju u veliku feštu, evo kad kreće podjela

Na Prokurativama u Splitu, u sklopu Sudamje, započela je priprema za “Feštu o’ spize i vina” koju organizira ŠKMER u suradnji s Visit Split i partnerima. Kuhanje je krenulo od ranog jutra, a priprema se tradicionalna janjetina s bižima te splitska marenda.

Događaj predvodi chef Željko Neven Bremec zajedno s Marijom Lulić, dopredsjednicom ŠKMER-a i dobitnicom priznanja “Splitski cvit 2024.”, poznatoj po dugogodišnjem humanitarnom radu i angažmanu u zajednici.

Podjela obroka Splićanima i posjetiteljima planirana je nakon velike procesije, oko 12:15 sati, kada će Prokurative ponovno postati središte druženja, tradicije i zajedništva. U organizaciju se uključilo i 70 volontera iz više splitskih škola, što dodatno naglašava duh solidarnosti i zajedništva manifestacije.