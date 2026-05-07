Edi Zahić (SDP) ulazi u Gradsko vijeće Kaštela umjesto Meri Bedalov Smoje. SDP predstavio novi ustroj stranke

Nova predsjednica stranke je Viktorija Butir Knežević. Kako smo već ranije pisali vijećnica Meri Bedalov Smoje iz koalicije SDP - HOĆEMO, svoj je vijećnički mandat stavila u mirovanje te će ju u vijećničkim klupama zamijeniti Edi Zahić pošto SDP mirovanjem mandata Bedalov Smoje dobiva jedan mandat na listi. On će u vijećničkim klupama sjediti uz bok kolega iz stranke Ivane Perišin i Marija Banovca.

Tip povodom kaštelanski SDP uputio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

Nakon izbora novog vodstva, održana je i prva sjednica Gradskog odbora SDP-a Kaštela, čime je započelo novo političko poglavlje obilježeno snažnijim uključivanjem mladih, kontinuitetom rada i jasnom vizijom razvoja grada.

Na sjednici su potvrđene ključne funkcije unutar organizacije. Za tajnicu je imenovana Lea Botica, dok je Teo Gavrić izabran za člana Županijskog odbora. Odnose s medijima vodit će Ivana Perišin, gradska vijećnica i članica Glavnog odbora SDP-a Hrvatske, čime se dodatno osnažuje komunikacija i vidljivost rada organizacije.

U kontekstu rada u Gradskom vijeću, zbog stavljanja mandata u mirovanje koalicijske partnerice Meri Bedalov Smoje, mandat prelazi na listu SDP-a te u vijeće ulazi treći SDP-ov vijećnik, ujedno i potpredsjednik organizacije Edi Zahić, dragovoljac i invalid Domovinskog rata. Time SDP Kaštela dodatno jača svoju prisutnost i politički kapacitet u Gradskom vijeću.

SDP Kaštela će u Gradskom vijeću predstavljati Ivana Perišin, Mario Banovac i Edi Zahić – tim koji kombinira iskustvo, kontinuitet i novu energiju.

Ova sjednica potvrđuje smjer koji je najavljen i prilikom izbora novog vodstva na čelu s Viktorijom Butir Knežević – politiku koja daje prostor mladima, ali istovremeno osigurava stabilnost i odgovornost u radu.

Ostali članovi gradskog odbora SDP Kaštela su Zlatomir Katavić, Vinko Zulim, Zdenka Nizić, Joško Bilić i Mladen Žmirić.

Novo vodstvo nastavlja graditi politike usmjerene na djecu, mlade i obitelji, uz naglasak na konkretna rješenja: dostupno stanovanje, razvoj infrastrukture za mlade, podršku poduzetništvu te kvalitetniji društveni i kulturni život u Kaštelima.

SDP Kaštela jasno poručuje kako je cilj grad koji ne gubi mlade, nego ih zadržava – grad koji sluša, uključuje i razvija se sa svojim građanima.

Njihovo vrijeme, njihova šansa - stoji u njihovom priopćenju