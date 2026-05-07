Možete li pogoditi što se kuha u ovoj teći?

Na Prokurativama je nakon velike procesije započela podjela hrane za građane i goste grada u sklopu tradicionalne "Fešte o’ spize i vina".

Brojni Splićani okupili su se kako bi kušali janjetinu s bižima i uživali u blagdanskoj atmosferi Sudamje, Za pripremu jela pobrinuo se tim predvođen chefom Željkom Nevenom Bremecom i Marijom Lulić – Tetom Mare, dobitnicom priznanja "Splitski cvit 2024."

Posebnu atmosferu dali su i brojni mladi volonteri iz splitskih škola, koji su sudjelovali u podjeli porcija i još jednom pokazali zajedništvo i veliko srce grada.

Pet tisuća porcija janjetine planulo je u tren oka. Pogledajte koliko je čega završilo u velikoj teći.

40 litara maslinova ulja

200 kg kapule

kosti od pršuta

2 velike “krpe”/cijele pancete

10 kg peršina

10 kg češnjaka/luka

13 kg konšerve

100-150 litara pelata

300+ kg janjetine (27 cijelih janjaca)

100+ kg mrkve i ostalog korjenastog povrća

150 kg biži/graška

20 litara bijelog vina

sol, papar, ribani sir, maslac, par grana lovora

A kako je tekla podjela pogledajte u našoj fotogaleriji.