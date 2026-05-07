Možete li pogoditi što se kuha u ovoj teći?

Na Prokurativama je nakon velike procesije započela podjela hrane za građane i goste grada u sklopu tradicionalne "Fešte o’ spize i vina".
Brojni Splićani okupili su se kako bi kušali janjetinu s bižima i uživali u blagdanskoj atmosferi Sudamje, Za pripremu jela pobrinuo se tim predvođen chefom Željkom Nevenom Bremecom i Marijom Lulić – Tetom Mare, dobitnicom priznanja "Splitski cvit 2024."
Posebnu atmosferu dali su i brojni mladi volonteri iz splitskih škola, koji su sudjelovali u podjeli porcija i još jednom pokazali zajedništvo i veliko srce grada.
Pet tisuća porcija janjetine planulo je u tren oka. Pogledajte koliko je čega završilo u velikoj teći.
- 40 litara maslinova ulja
- 200 kg kapule
- kosti od pršuta
- 2 velike “krpe”/cijele pancete
- 10 kg peršina
- 10 kg češnjaka/luka
- 13 kg konšerve
- 100-150 litara pelata
- 300+ kg janjetine (27 cijelih janjaca)
- 100+ kg mrkve i ostalog korjenastog povrća
- 150 kg biži/graška
- 20 litara bijelog vina
- sol, papar, ribani sir, maslac, par grana lovora
