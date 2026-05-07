Oglasio se Ranko Ostojić: "Grade moj, želim ti da se sitiš šta je splitski dišpet!"

Nakon što je brat splitskog gradonačelnika Tomislava Šute optužen za nezakonitu eksploataciju kamena na Visu, uslijedile su oštre reakcije oporbe
Ranko Ostojić

Nakon što je u javnost izašla informacija da je protiv Bože Šute, vlasnika obrta B-Kop i brata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, podignuta optužnica zbog nezakonitog vađenja građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine, slučaj je izazvao nove političke reakcije i prepucavanja na splitskoj sceni.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu Božu Šutu tereti za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna zatvora do tri godine. Vijest je prvi objavio Dalmatinski portal, a ubrzo su uslijedile reakcije oporbenih političara.

Tako se oglasio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević koji je na društvenim mrežama objavio oštar komentar na račun obitelji Šuta i poslovanja obrta B-Kop.

Nakon objave o optužnici reagirao je i SDP-ov Ranko Ostojić.

Evo što je napisao u svojoj objavi:

Sritan dan grada Splita!

Grade moj, želim ti da se sitiš šta je splitski dišpet!

 

