U splitski zatvor doveden 51-godišnjak: Policija objavila sve detalje

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 51-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja koji je 5. svibnja 2026. godine oko 19 sati na području Splita izazvao prometnu nesreću tako da se, upravljajući vozilom u alkoholiziranom stanju, vozilom kretao unatrag, a da prije nije provjerio može li to napraviti bez opasnosti za druge sudionike te je dva puta udario u isto osobno vozilo koje je u trenutku prometne nesreće bilo zaustavljeno. Nakon toga, krenuo je vozilom prema naprijed, nakon čega je vozilom udario u drugo parkirano vozilo.

Policijski službenici su alkotestiranjem kod 51-godišnjaka izmjerili koncentraciju od 1,82 g/kg alkohola u organizmu.

Također, utvrđeno je da je 51-godišnji ponavljač upravljao vozilom nakon izvršnosti rješenja kojim mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 16 negativnih prekršajnih bodova i određeno mu je da do listopada 2027. godine ne može ponovno pristupiti ponovnom polaganju vozačkog ispita. Tijekom postupanja utvrđeno je da 51-godišnjak nema ni važeću prometnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao.

Policijski službenici su 51-godišnjaku oduzeli osobno vozilo Audi s kojim je počinio šest prometnih prekršaja, a on je uhićen i doveden u policijsku postaju, gdje je zadržan do otrježnjenja, nakon čega je u žurnom postupku odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana s obzirom na to da je 51-godišnjak višestruki i uporni ponavljač prometnih prekršaja, koji je do sada četiri puta pravomoćno prekršajno kažnjavan zbog počinjenja teških prometnih prekršaja, a iz posljednjeg događaja razvidno je da svoje ponašanje nije promijenio i ustraje u sudjelovanju u prometu, iako mu je ukinuto pravo na samostalno upravljanje vozilom. Iz zatvora je pušten 8. travnja 2026. godine, nakon što je istekla mjera zadržavanja koju mu je odredio sud u žurnom postupku i opet je samo mjesec dana nakon toga počinio šest prometnih prekršaja.

Predloženo je da mu se izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 120 dana i da se od njega trajno oduzme vozilo.

Nakon odluke suda o određivanju zadržavanja, predan je u zatvor, a sud će uskoro donijeti presudu kojom će izreći kaznu za počinjene prekršaje.