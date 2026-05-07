Ovako jutros izgleda Riva: Rijetko viđen prizor pred najveći splitski blagdan

Uoči procesije sv. Duje koja počinje u 10 sati, splitska Riva jutros je neuobičajeno prazna. Unatoč važnom blagdanu i očekivanom velikom broju vjernika i posjetitelja, kišovito vrijeme i tmurno nebo očito su utjecali na jutarnju sliku grada.

Na fotografiji s web cam vidi se gotovo pusta Riva, bez uobičajene vreve koja prati najveći gradski blagdan.

Obrtnici su ipak otvorili svoje štandove i pripremaju se za dan, nadajući se da će se situacija promijeniti kako se procesija bude približavala.

Splićani i gosti i dalje s oprezom prate vremensku prognozu, dok se središnji vjerski i kulturni događaj dana očekuje točno u 10 sati. Hoće li se Riva do tada ispuniti, ostaje za vidjeti.