Na dobro van došla Sudamja!

Split danas ponovno živi u znaku Sudamje, jednog od najvažnijih dana u godini za grad pod Marjanom. Blagdan sv. Dujma, zaštitnika Splita, i ove je godine okupio tisuće građana i gostiju kroz bogat cjelodnevni program koji spaja duhovnost, tradiciju, glazbu, gastronomiju i kulturu.

Središnji događaji održavaju se na Rivi, u staroj gradskoj jezgri i oko Katedrale sv. Dujma, gdje se tijekom dana služe svete mise, dok je vrhunac jutarnjeg programa bila tradicionalna svečana procesija i misa.

Procesija i sveta misa u središtu proslave

Vjernici tijekom dana sudjeluju na svetim misama u Katedrali sv. Dujma, koje se održavaju od ranih jutarnjih sati pa sve do večeri. Posebno svečano bilo je u 10 sati kada je s Rive krenula tradicionalna procesija kroz gradske ulice, nakon koje je uslijedilo središnje euharistijsko slavlje.

Sudamja već stoljećima predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka zajedništva Splićana, a sv. Duje ostaje simbol identiteta i povijesti grada. Upravo zato brojni građani blagdan provode u procesiji, uz obitelj i prijatelje, ali i kroz tradicionalni obilazak gradskih događanja.

Sajmovi, izložbe i program za djecu

Tijekom cijelog dana grad je ispunjen sadržajima za sve generacije. Na Voćnom trgu održava se Sajam obrtnika i Sajam starih zanata, dok je na Rivi organiziran tradicionalni Sajam Sudamja 2026.

Brojne ustanove otvorile su vrata posjetiteljima uz besplatan program. Tako Arheološki muzej Split i arheološki lokalitet Salona nude besplatan ulaz i stručna vodstva posvećena sv. Dujmu, dok i Prirodoslovni muzej Split omogućuje besplatan ulaz građanima.

Za najmlađe posjetitelje pripremljene su i kazališne predstave – “Ivo i Jakov” u Hrvatskom domu te “Stonoga Goga” u Gradskom kazalištu lutaka Split.

Ljubitelji umjetnosti tijekom dana mogu razgledati i brojne izložbe. Među njima se izdvajaju radovi njemačko-makedonskog umjetnika Jansena Čapara, izložba Dalibor Martinis u Galeriji Kula, kao i izložba Bojan Šumonja u Galeriji umjetnina.

Fešta, glazba i Doris Dragović za kraj dana

Poslijepodnevni i večernji sati donose pravi dalmatinski šušur. Na Pjaci se održava glazbeni program uz DJ-a i instrumentaliste, dok je Riva ponovno središte zabave uz klape, folklor i tradicionalnu tombolu.

Posebna atmosfera očekuje se na Prokurativama, gdje će od 12:15 sati biti održana “Fešta o’ spize”, manifestacija posvećena domaćoj gastronomiji, druženju i dalmatinskom načinu života.

Vrhunac večernjeg programa bit će koncert jedne od najpoznatijih dalmatinskih glazbenica, Doris Dragović, koja će od 20:30 sati nastupiti na Rivi.