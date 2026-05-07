Trumpov plan diže Europu na noge: Poljska spremna preuzeti američke snage iz Njemačke

Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je u srijedu da je Poljska spremna ugostiti američke vojnike koji bi bili povučeni iz Njemačke te je najavio da će osobno lobirati kod Donalda Trumpa da ih pošalje na istok. Ponuda dolazi u vrijeme dok Pentagon priprema povlačenje oko 5000 vojnika iz Njemačke tijekom sljedeće godine, a Trump je natuknuo da bi smanjenja mogla biti i veća, piše Politico, prenosi Index.

"Odluči li predsjednik Donald Trump smanjiti američku vojnu prisutnost u Njemačkoj, mi smo u Poljskoj spremni primiti američke vojnike", rekao je Nawrocki tijekom NATO vježbe u Litvi. Dodao je kako Poljska već ima "spremnu infrastrukturu" za takav potez.

Podijeljena stajališta u Varšavi

Izjave Nawrockog uslijedile su samo nekoliko dana nakon što je premijer Donald Tusk u ponedjeljak upozorio da Poljska ne bi trebala "otimati" vojnike od saveznika. Tusk je također rekao da će Poljska iskoristiti "svaku priliku" za povećanje američke prisutnosti na svom teritoriju, ali da neće dopustiti da se zemlja koristi za narušavanje europskog jedinstva.

Tuskov komentar o "otimanju" izazvao je oštre kritike oporbene stranke Pravo i pravda, iz koje dolazi i Nawrocki, koja ga je optužila da interese Berlina stavlja ispred poljske sigurnosti. Tusk i Nawrocki inače su u sukobu oko nekoliko pitanja.

Vlada potvrđuje pregovore

Razgovori između Varšave i Washingtona o proširenju američke vojne prisutnosti u Poljskoj već su u tijeku "na vojnoj i diplomatskoj razini", potvrdio je ranije u srijedu zamjenik ministra vanjskih poslova Marcin Bosacki za Polsat News. Dodao je kako se Poljska ne bi protivila smještaju vojnika koji napuštaju Njemačku, iako vlada u prvom redu nije željela da oni uopće budu povučeni iz Njemačke

Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski izjavio je na obrambenoj konferenciji u Varšavi da će dodatne američke snage "biti dobrodošle u Poljskoj" bez obzira na to odakle se premještaju. Poljska trenutno ugošćuje oko 10.000 američkih vojnika, dok ih je u Njemačkoj smješteno otprilike 36.000.