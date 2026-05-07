Banka odbila papu Lava XIV.: "Morate doći osobno" i poklopila mu slušalicu

Otprilike dva mjeseca nakon što je kardinal Robert Francis Prevost, rodom iz Chicaga, postao papa Lav XIV., nazvao je svoju banku u domovini.

Ovu je anegdotu prošli tjedan ispričao njegov bliski prijatelj, velečasni Tom McCarthy, na okupljanju katolika u Napervilleu u američkoj saveznoj državi Illinois, piše New York Times.

Neuspješan poziv banci

Novi papa predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti svoj telefonski broj i adresu u evidenciji banke, ispričao je velečasni McCarthy. Papa je zatim točno odgovorio na sva sigurnosna pitanja.

Međutim, službenica iz banke rekla mu je da to nije dovoljno te da će morati osobno doći u poslovnicu.

"Rekao joj je: 'Čujte, to nikako neću moći napraviti'", prepričao je McCarthy rastuću frustraciju novog pape, na što se publika nasmijala, kako se vidi na snimci podijeljenoj na društvenim mrežama. "Odgovorio sam vam na sva sigurnosna pitanja."

Službenica se ispričala, a papa je tada pokušao s drukčijim pristupom, prenosi Index.

"Ja sam papa Lav"

"Bi li vam išta značilo kad bih vam rekao da sam ja papa Lav?" upitao je, prema riječima velečasnog McCarthyja.

Nakon toga mu je poklopila slušalicu.

Čak i dok vode više od milijardu katolika diljem svijeta i žive u pozlaćenom sjaju okruženi neprocjenjivom umjetnošću, pape se ponekad, slučajno ili namjerno, mogu zaplesti u svakodnevne zavrzlame. U prva 24 sata svog pontifikata 2013. godine, papa Franjo je, kao gestu poniznosti prema kleru, inzistirao na tome da sam plati svoj hotelski račun i preuzme prtljagu.

Papa Lav potječe iz skromne obitelji iz Doltona, malog predgrađa nedaleko od Chicaga. Prije nego što je prije gotovo godinu dana izabran za papu, služio je kao biskup u Peruu te na utjecajnom položaju u Vatikanu.

Priču potvrdio papin prijatelj

Velečasni McCarthy potvrdio je u e-mailu da je priča o problemima s bankom istinita. Ispričao ju je na edukativnom susretu za muškarce i dječake u crkvi u Napervilleu, govoreći o svom prijateljstvu s papom Lavom.

McCarthy je poznati svećenik među katolicima na južnoj strani Chicaga, augustinac i voditelj u srednjoj školi Svete Rite iz Cascije. Papu Lava prvi je put sreo osamdesetih godina u Chicagu, gdje su obojica odrasli u sličnim radničkim četvrtima. Posjetio ga je i u Vatikanu.

Problem riješio preko veze

Glasnogovornik Vatikana nije odmah odgovorio na upit za komentar o ovom događaju.

Problem je na kraju riješen intervencijom drugog svećenika koji je imao vezu s predsjednikom banke, rekao je McCarthy.

Što se dogodilo sa službenicom koja je prekinula poziv najpoznatijem klijentu banke, nije poznato.

"Možete li zamisliti da ostanete zapamćeni kao žena koja je poklopila slušalicu papi?" zaključio je McCarthy.