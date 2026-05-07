Puni se zatvor Bilice: Ovaj 55-godišnjak zaustavljen 'mrtav pijan' u Dicmu, ali to nije sve...

U utorak 5. svibnja 2026. godine, oko 22:26 sati u mjestu Dicmo, Osoje policijski službenici Policijske postaje Sinj zaustavili su 55-godišnjeg muškarca koji je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima te za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije, a uz to je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola u krvi od 1.38 g/kg.

S obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču najtežih prometnih prekršaja koji je do sada pet puta osuđivan za prekršaje u prometu i unatoč dosadašnjem kažnjavanju, nastavio s činjenjem teških prekršaja, uhićen je i doveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i za počinjenje prekršaje izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je 55-godišnjaku odredio zadržavanje do 19. svibnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.

Sud je zaključio da ranija osuđivanost nije poučila 55-godišnjaka o pogibeljnosti činjenja prekršaja te da se jedino zadržavanjem može spriječiti da ponovno počini teške i društveno opasne prekršaje.