"Nije mrsko platiti ovu kaznu": Dabro kažnjen zbog pjevanja pjesme o Anti Paveliću

Zastupnik i član Domovinskog pokreta Josip Dabro oglasio se na društvenim mrežama nakon što mu je izrečena kazna zbog izvođenja pjesme 'Grobnice od zlata'.

U objavi pod naslovom 'MOJE KAZNE I MOJI PEČATI' navodi kako ga je, kako tvrdi, kazna pogodila zbog pjevanja te pjesme, ističući da je riječ o odluci koja, prema njegovom mišljenju, otvara pitanja odnosa prema slobodi izražavanja.

Status prenosimo u cijelosti:

- MOJE KAZNE I MOJI PEČATI!

Kaznilo me zbog pjevanja "Grobnice od zlata". Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti.

Nezgodno za pjevačku reputaciju.

Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna.

A ne znaš ni pjevati.

Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje.

I cijelom hrvatskom narodu.

Koliko vlasti, toliko pameti.

Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje.

Dozvati se pameti i vlasti.

Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet.

Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan.

Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!?

Neprocjenjivo!

Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. Ito iz penala.

Moj politički bend tek je spreman za pjesmu, iako se NOVA TV u svom Dnevniku trudi narodu objasniti, pozivajući se na Plenkovića i Penavu, da mi je politička karijera zapečaćena. Kad čuju pjesmu, vidjet će tko nosi pečat hrvatskog naroda, što i tko je zapečaćen i kako!?

- napisao je Dabro na Facebooku.