Ništa od pritvora, načelniku Mamutu i ostalima određene mjere opreza, ne smiju uznemiravati novinare koje su napali

Istražni sudac splitskog Županijskog suda odbio je zahtjev za određivanje istražnog zatvora za Antu Mamuta, načelnika Marine, te četvoricu osumnjičenih za napad na novinare pustio na slobodu, međutim ipak je odredio mjere opreza.

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo, pred kojim su u srijedu ispitani osumnjičenici, i koje je zatražilo pritvaranje, ima tri dana za eventualnu žalbu na ovakvo rješenje suca istrage. Kako načelnik Mamut nije odranije kazneno prijavljivan, tako je pritvor djelovao kao prestroga mjera zbog incidenta od prije nekoliko dana, a slično vrijedi i za ostale. Određene su im sigurnosne mjere obaveznog javljanja policiji, zabrana uznemiravanja žrtava te zabrana uspostavljanja kontakta sa žrtvama, dakle novinarima.

Nasilničko ponašanje

Sve se odvijalo u ponedjeljak predvečer pored groblja u Marini gdje je ekipa Nove TV radila reportažu o ilegalnim grobnim mjestima. Na njih su lokalci nasrnuli, fizički ih odgurivali, vrijeđali te uzimali opremu iz ruku: načelnik Mamut se sumnjiči i za prijetnje smrću, a svi za kaznena djela nasilničkog ponašanja te prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Protiv petorice je išao zahtjev za pritvaranjem, dok za šestog osumnjičenog ni tužiteljstvo nije tražilo istražni zatvor.