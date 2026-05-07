Ma, ko ovo more platit! Domom na Zenti odjekuju stihovi “Ali, sveti Duje neće ni da čuje”

Unatoč kišnom vremenu, korisnici Doma za starije i nemoćne na Zenti i danas su pokazali da im dobra volja ne ovisi o vremenskim uvjetima.

U goste su im došli korisnici i pratitelji iz doma za starije iz Varšave u Poljskoj.

U sklopu proslave sv. Duje, zaštitnika Splita, u domu je organizirano veselo druženje uz živu glazbu, a posebno raspoloženje zavladalo je kada su zapjevali poznati stihovi: “Falile se Kaštelanke, da su lipše neg Spličanke, ali Sveti Duje neće ni da čuje…”

Kiša vani nije smetala – unutra se plesalo, pjevalo i slavilo, uz osmijehe i odličnu atmosferu koju je dodatno podigla glazba uživo.