U Fotoklubu Split otvorena izložba 'Grad gradova'; Kuzmanić nudi novu viziju Splita

U srijedu navečer je pred brojnim posjetiteljima u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorena izložba 'Grad gradova' autora arhitekta Ante Kuzmanića, Ivana Jurića i Jere Kuzmanića.

Izložba je prezentacija ideje potencijalnog razvoja metropolitanskog područja grada Splita, Trogira Kaštela, Solina te općina Klis, Okrug i Podstrana, a koje autori sagledavaju kao u budućnosti prostornu jedinstvenu cjelinu. Radi se o ideji ranije artikuliranoj kroz istoimenu studiju i publikaciju, a prema viziji Kuzmanića i suradnika, novi model napušta logiku centraliziranog razvoja i predlaže policentrični razvojni okvir. Više ne govorimo o Splitu sa svojim predgrađima, već integriranoj cjelina koja svoju snagu crpi iz međusobne povezanosti i jedinstvenih identiteta svojih dijelova. Kroz jasan urbani okvir i povezanu infrastrukturu autori pokušavaju ponuditi odgovor na izazove stambene krize i prometnog kolapsa, pretvarajući metropolitansko područje u održivi mediteranski model suživota.

Ispred Fotokluba Split posjetitelje je pozdravila predsjednica udruge Ana Žanko, koja je izrazila zadovoljstvo da je upravo Galerija fotografije domaćin ove izložbe koja otvara teme od interesa za cijelu lokalnu zajednicu. Ideju i koncept 'Grada gradova' prisutnima su približili autori, Ante Kuzmanić i Ivan Jurić, nakon čega se obratio i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Splita, arhitekt Dragan Žuvela, koji je istaknuo da gradu kronično nedostaju vizionarska rješenja i razumijevanje prostornog planiranja u širem kontekstu splitske aglomeracije. Nakon Žuvele, obratio se dožupan Splitsko-dalmatinske županije, Stipe Čogelja, a izložbu je svečano otvorila splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Dorčić je izrazila nadu da će se, neovisno o mandatima izvršne vlasti, krenuti s promjenama i ozbiljno pristupiti procesu prostornog planiranja Splita, o čemu praktički ovisi budućnost grada.

Izložba ostaje otvorena do 13. svibnja 2026. godine, a može se razgledati svakim radnim danom u radno vrijeme Galerije fotografije, od ponedjeljka od petka od 8 do 14 i do 17 do 21 sat.