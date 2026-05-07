Ima li gužve na splitskim prometnicama?

Danas je u Splitu blagdan svetog Duje, zaštitnika grada, no obilježava ga kišno i promjenjivo vrijeme koje dodatno utječe na prometnu situaciju.

Prema dostupnim podacima o stanju na cestama preko Google Traffic, u gradu i na prilaznim pravcima zabilježene su pojačane gužve i usporen promet. Crvene dionice označavaju velike zastoje i kolone, dok na žutim dionicama dolazi do povremenih usporavanja.

Najveći problemi u prometu bilježe se na ulazima i izlazima iz Splita, kao i na ključnim gradskim prometnicama prema Solinu, Kaštelima, Podstrani i na brzoj cesti Solin-Klis. U užem gradskom središtu promet je dodatno otežan zbog povećanog broja vozila i vremenskih uvjeta.

Ako ste u prometu, samo strpljivo. Vozačima se preporučuje strpljenje i pojačan oprez te, gdje je moguće, korištenje alternativnih pravaca zbog usporenog odvijanja prometa na više lokacija.