FEŠTA NA RIVI Tradicionalna tombola završila uz tisuće okupljenih: "Igram 30 godina, nikad ništa. Evo, konačno nešto"

Danas se obilježava blagdan svetog Dujma i Dan grada Splita, a tisuće ljudi okupile su se na splitskoj Rivi, gdje se održala tradicionalna tombola.

Riječ je o manifestaciji koja se već godinama održava na Rivi i jedna je od prepoznatljivih tradicija proslave splitskog zaštitnika.

Tombola završila, izvučene vrijedne nagrade

Tradicionalna tombola i ove je godine ispunila sva očekivanja. Atmosfera je bila napeta, a brojni posjetitelji pozorno su pratili svoje brojeve na listićima jer je ulog bio velik.

Tombola je završila, a izvučene su i nagrade. Cinkvina, vrijedna dvije tisuće eura, pripala je četirima osobama. Izvučen je i terno, a nagradu u iznosu od tisuću eura podijelit će ukupno šest osoba. Najveća nagrada, tombola, iznosila je pet tisuća eura.

Dobitnici nisu krili iznenađenje

Petar Ponoš, jedan od dobitnika iz Drniša, nije krio iznenađenje. "Bilo mi je iznenađenje, nisam inače sreće s ovim. Otić ćemo pojist nešto", kazao je.

Vesna Vuković, jedna od dobitnica, također je bila vrlo iznenađena.

"Imala sam četiri kartele, ovdje sam iz Splita. Ja i prija smo tu, koga naletimo, počastit ćemo", rekla je.

Rozana Gotovac iz Splita tombolu igra već desetljećima. "Igram 30 godina, nikad ništa. Evo, konačno nešto. Proslavit ćemo večerom i putovanjem", rekla nam je.

Željko Aržić, još jedan od dobitnika, također se nije nadao nagradi. "Nisam se nadao ovome, počastit ćemo prijatelje. Cili život igram tombolu. Prvu sam dobio, bilo je super", kazao nam je.