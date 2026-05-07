FOTO I VIDEO Doris izašla na pozornicu, Riva eksplodirala: Ovo je kruna večeri Sudamje u Splitu

Na splitskoj Rivi počeo je koncert Doris Dragović, glazbeni vrhunac ovogodišnje proslave Sudamje. Već s prvim izlaskom na pozornicu atmosfera je dodatno živnula, a tisuće okupljenih dočekale su jednu od najomiljenijih hrvatskih pjevačica velikim pljeskom i ovacijama.

Centar grada i dalje je prepun ljudi. Splićani, građani i brojni turisti večeras uživaju u pravoj blagdanskoj atmosferi, pjesmi i zajedništvu.

Riva pjeva, Split slavi

Doris Dragović, velika ljubimica splitske publike, još je jednom pokazala koliko snažnu vezu ima s gradom pod Marjanom. Njezin izlazak na pozornicu dočekan je s posebnim emocijama.

Nakon završene tombole i bogatog dnevnog programa, koncert Doris Dragović stigao je kao kruna večeri.

Na Rivi vlada veselo raspoloženje, čuje se pjesma sa svih strana, a publika od prvih taktova prati nastup s velikim oduševljenjem.

Sudamja dobila veliko glazbeno finale

Ovogodišnja Sudamja tako ulazi u svoje veliko finale u najboljem mogućem ozračju. Unatoč oblacima koji su obilježili dio dana, večer je donijela punu Rivu, odličnu energiju i prizore koji potvrđuju da Split svoju najveću gradsku feštu slavi srcem.

Koncert Doris Dragović nastavlja se pred tisućama ljudi, a sve upućuje na to da će završnica Sudamje proteći u pjesmi, veselju i prepoznatljivom splitskom šušuru.