Nije vam još stigao povrat poreza? Evo kada možete očekivati novac na računu

Inspektori Porezne i Carinske uprave pojačano kontroliraju fiskalizaciju odnosno izdavanje i evidentiranja računa. Posljednji objavljeni rezultati kažu da je izrečeno 40 mjera zabrane rada - kod 36 poreznih obveznika mjera je već provedena pečaćenjem poslovnih prostora, dok je kod četiri porezna obveznika provedba u tijeku.

Više detalja u studiju RTL-a Danas otkrio je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Zatvoreno je oko 40 lokala, je li to prosjek ili iznad prosjeka?

Ovu mjeru prethodnu nismo često koristili, a ove godine smo odlučili pojačati sankcije ezane uz fiskalizaciju računa pa je ovo daleko iznad prosjeka uobičajenih zatvaranja.

Koliko je izdanih novčanih kazni i kolike su?

U prva tri mjeseca smo izdali oko 800.000 eura kazni prekršajnih, no imamo osjećaj da su ih neki poduzetnici već iskalkulirali pa smo odlučili jače krenuti...

Više im se isplati kršiti zakon?

Tako je.

Govorimo li o ugostiteljskim objektima, o kojim je lokalima riječ?

Najčešće su ugostiteljski objekti, ima tu i drugih, poput salona za uljepšavanje, frizerskih salona, pekarnica, svugdje gdje se gotovina koristi kao sredstvo plaćanja.

Koliko dugo ostanu zapečaćeni uz tu kaznu, koja je procedura s obzirom na skori početak sezone?

Pred turistički sezonu odlučili smo jače kažnjavati. Mjera pečaćenja može trajati od osam dana do šest mjeseci, u ovim slučajevima išli smo na mjeru od osam dana kao upozorenje. Ako se bude ponavljao prekršaj, bit će produživanja.

Koje su najčešće nepravilnosti koje ste zabilježili? Je li to višak euro u blagajni?

Ne, najteži prekršaj je neizdavanje računa, korištenje programa koji onemogućuju fiskaliziranje računa, lažni računi i slično. Radi se o ozbiljnim prekršajima.

Puno je lokala, je li dovoljno inspektora? Koliko ljudi radi taj posao u Hrvatskoj, posebno uoči sezone koja dolazi?

Za cjelogodišnji nadzor fiskalizacije imamo 63 inspektora, koristimo i druge raspoložive inspektore za sezonu. Plus, carinska uprava sudjluje u nadzoru fiskalizacije i taj broj je kud i kamo veći.

Kako inspektori biraju lokale u koje idu - regiraju li po anonimnim dojavama ili nasumično?

Osim što imamo analizu rizika, pratimo situaciju što se događa uživo s fiskaliziranim računima, imamo i dojave. Građani su aktivni pa tako ove godine imamo 91 posto više prijavljenih nepravilnosti u odnosu na prošlu godinu. To je oko 1200 samo u prva četiri mjeseca.

Koliko je država oštećena neprijavljivanjem poreza i zaobilaženjem fiskalizacije?

Teško je napraviti procjenu, no pratimo podatke EU komisije o PDV jazu gdje govorimo o 7,7 posto neubranih prihoda od PDV-a. Mi smo ispod granice EU gdje je prosjek 9,5 posto. No, govorimo o razdoblju prethodnih godina, ove imamo i fiskalizaciju 2.0.

Riječ je o milijunima eura?

Svakako.

Treći je dan isplate povrata poreza, koliko je isplaćeno i koliko je građan dobilo? Kada će svi dobiti?

S današnjim danom isplaćeno je 117 milijuna eura za 260 tisuća obveznika. Do kraja petog mjeseca očekujemo da će najveći broj biti isplaćen od više od 800 tisuća obveznika. Građanima će biti vraćeno ukupno 470 milijuna eura. Oni kojima ne bude isplaćeno do kraja svibnja, mogu se strpiti do kraja lipnja, a onda se mogu javiti u ispostavu Porezne uprave.

Više pogledajte ovdje.