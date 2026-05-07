STARI PLAC SE PONOVNO BUDI Nakon Tereze Kesovije krenule pripreme za spektakl koji Split čeka sto godina!

Nakon velikog koncerta Tereze Kesovije na Starom placu, na toj je kultnoj splitskoj lokaciji započelo postavljanje rekvizita i bine za izvedbu operete "Kraljica lopte", koja će se održati u sklopu ovogodišnje proslave Sudamje.

Split će ove godine biti domaćin posebnog kulturno-sportskog događaja: kultna opereta Ive Tijardovića vraća se na Stari plac, i to točno stoljeće nakon svoje praizvedbe. Predstava "Kraljica lopte" bit će izvedena u nedjelju, 10. svibnja 2026. godine, s početkom u 20:30 sati.

Upravo je na Starom placu 1926. godine izvedena praizvedba operete "Kraljica lopte". Djelo Ive Tijardovića tada je nastalo povodom 15. rođendana HNK Hajduk, a stotinu godina kasnije ponovno će zaživjeti na lokaciji koja ima posebno mjesto u povijesti kluba, grada i njegovih navijača.

Riječ je o opereti koja zauzima važno mjesto u splitskoj i hajdučkoj baštini. Kroz desetljeća je ostala jedinstven primjer ispreplitanja umjetnosti, kazališta, nogometne strasti i identiteta grada pod Marjanom.

U organizaciji HNK Hajduk, Grada Splita i Hrvatskog narodnog kazališta Split, "Kraljica lopte" vraća se publici kao dio programa u čast Svetog Duje, zaštitnika grada Splita.

Ova izvedba posebno je simbolična jer povezuje tri snažna splitska simbola: Hajduk, Stari plac i kazalište. Priča o klubu i gradu, koja traje gotovo cijelo stoljeće, ponovno će biti ispričana na mjestu na kojem je prvi put izvedena.

