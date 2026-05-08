Dalić ponovno na putu vjere: Izbornik Vatrenih pješice krenuo iz Livna prema Međugorju uoči SP-a

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ponovno je krenuo na tradicionalno hodočašće od rodnog Livna do Međugorja, a riječ je o putu dugom oko 120 kilometara koji prolazi zajedno s prijateljima. Vijest se tijekom četvrtka proširila društvenim mrežama i regionalnim medijima, a fotografije hodočasnika objavila je stranica Foto Orhideja iz Šujice.

Prema objavljenim informacijama, Dalić je na put krenuo unatoč kišnom vremenu, a cijelo hodočašće za njega ima snažnu osobnu i duhovnu simboliku. Ovo nije prvi put da se odlučio na takav pothvat – slično je učinio i uoči Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je put prema Međugorju također prošao pješice.

Ovogodišnje hodočašće dolazi u posebno važnom trenutku za hrvatsku reprezentaciju. Dalića u narednim danima očekuje slanje šireg popisa igrača za Svjetsko prvenstvo 2026., dok će konačne odluke o putnicima za SAD, Kanadu i Meksiko morati donijeti do početka lipnja. Upravo zato mnogi ovaj njegov put vide i kao svojevrsnu duhovnu pripremu za novi veliki izazov s Vatrenima.

Dalić nikada nije skrivao koliko mu vjera znači u privatnom i profesionalnom životu. U više je navrata javno govorio da mu je upravo vjera pomogla u najtežim trenucima te da svoj posao izbornika doživljava kao poslanje.

“Cijeloga sam života vjernik, tako odgajam i svoju djecu. Svake nedjelje nastojim ići na euharistiju. Zahvalim se Bogu na svakom danu jer dao mi je snagu i vjeru, ali i prigodu da nešto u životu napravim”, rekao je jednom prilikom za Glas koncila.

Posebno je odjeknula i njegova izjava s jedne duhovne obnove krajem prošle godine, kada je rekao da vjeruje kako ga je “dragi Bog 2017. stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme”. Upravo je te godine preuzeo hrvatsku reprezentaciju i kasnije ostvario najveće uspjehe u povijesti hrvatskog nogometa – srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022.

Dalićevo hodočašće posljednjih godina postalo je svojevrsna tradicija koja redovito privlači veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog spoja sportskog uspjeha, skromnosti i otvorenog svjedočenja vjere.