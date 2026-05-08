Sa škole u Srinjinama uklonjena gnijezda lastavica usred gniježđenja? Čitatelj zgrožen: "Nekad je taj prizor izazivao divljenje, danas izaziva tugu i zabrinutost"

Redakciji portala Dalmacija Danas javilo čitatelj koji je upozorio na moguće kršenje Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama u Osnovnoj školi Srinjine.

Prema njegovim tvrdnjama, s objekta škole posljednjih su dana uklonjena gnijezda lastavica, i to tijekom razdoblja gniježđenja.

“Kao građanin koji često prolazi pored osnovne škole Srinjine, ostao sam zgrožen prizorom koji sam danas zatekao. Još prije par dana ondje je bilo mnogo lastavica i aktivnih gnijezda, rekao bih tridesetak, dok su danas gnijezda uklonjena”, navodi čitatelj.

Dodaje da je riječ o razdoblju kada su lastavice zakonom zaštićene, zbog čega ga posebno zabrinjava uklanjanje gnijezda.

“Riječ je o razdoblju gniježđenja, kada su lastavice zakonom zaštićene, a uklanjanje njihovih gnijezda predstavlja kršenje propisa i potencijalno ugrožavanje ptića. Posebno zabrinjava što se to događa na objektu poput škole, koja bi trebala biti primjer poštivanja prirode i edukacije djece”, ističe.

“Tko je ovo odobrio?”

Čitatelj navodi da je prizor brojnih lastavica i gnijezda godinama bio prepoznatljiv detalj škole.

“Nekad je taj prizor izazivao divljenje, danas izaziva tugu i zabrinutost. Tko je ovo odobrio?”, pita se.

Na kraju apelira na nadležne institucije da provjere slučaj i utvrde eventualnu odgovornost.

“Pozivam nadležne institucije da provjere ovaj slučaj i reagiraju te apeliram na odgovorne da se ovakve situacije više ne ponavljaju”, zaključuje građanin.