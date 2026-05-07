Mislili ste da je gotovo? Ne, Split nastavlja feštu i u petak. Legendarni rockeri stižu na Rivu

Ni dan nakon blagdana svetog Dujma Split ne miruje. Program Sudamje nastavlja se i danas bogatim sadržajem za sve generacije – od kulturnih događanja, izložbi i predavanja do sportskih natjecanja, dječjih radionica i velikog večernjeg koncerta na Rivi.

Već od jutarnjih sati grad će živjeti u festivalskom ritmu. Na Voćnom trgu od 9 sati održava se Sajam obrtnika, dok će posjetitelji u Sveučilišnoj knjižnici moći razgledati izložbu “Maestro Jakov Gotovac: bašćinski hodočasnik”.

U prostoru Klastera na Dobriću bit će otvorena izložba dječjih radova “U čast svetome Duji”, a na Zvončacu će se održavati program “Znanost na Marjanu”.

Ljubitelje sporta očekuje Otvoreno prvenstvo Hrvatske u klasi Ilca 7 u splitskom akvatoriju, dok će navečer u Galeriji Meštrović biti svečano otvorena međunarodna veslačka regata Sveti Duje Oxford – Split – Cambridge.

Predavanja o povijesti Splita i umjetnički program

Program donosi i niz zanimljivih kulturnih događanja. U Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita Joško Belamarić održat će predavanje “Nova saznanja o povijesnoj jezgri Splita”, dok će Ana Šverko govoriti o tome kako su svjetske fotografkinje vidjele Split.

Na splitskoj Rivi u 18 sati održat će se program “Riči i štorije našega grada” Udruge “Marko Uvodić Splićanin”, a u Domu mladih publiku očekuje autorski kazališni projekt “Na kraju svijeta” te otvorenje izložbe “Tišine koje ostaju”.

Za najmlađe su pripremljene likovne i eko-art radionice u gradskim knjižnicama.

Večer uz ParnI Valjak

Vrhunac večeri svakako će biti koncert Parni Valjak na splitskoj Rivi koji počinje u 20:30 sati.

Istodobno će se na Pjaci održavati DJ program uz instrumentalnu glazbu, dok će ljubitelji kvizova u Academic Baru moći sudjelovati u glazbenom kvizu “Ne zaboravi stihove”.

Split tako i danas nastavlja slaviti svog zaštitnika uz spoj tradicije, kulture, sporta i zabave, potvrđujući još jednom zašto je Sudamja jedan od najvažnijih i najživljih gradskih blagdana.