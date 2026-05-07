Visoki upravni sud odbacio tužbe kojima se osporavala zaštita Marjana

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je dvije odluke vezane uz opće akte koji se tiču Park-šume Marjan, objavilo je Društvo Marjan. Prema njihovim navodima, pokušaji osporavanja Prostornog plana uređenja Grada Splita i Generalnog urbanističkog plana Splita završili su neuspješno. Društvo Marjan poručuje kako je riječ o potvrdi da su tvrdnje iznesene na nedavnom prosvjedu bespravnih graditelja na Marjanu bile "potpuno pravno neutemeljene".

"Obje tužbe Visoki upravni sud RH odbacio je u jednom predmetu. Vrijeme je da Državni inspektorat postupi sukladno zakonima RH", poručili su iz Društva Marjan.

Odluka o prometu na Marjanu ponovno srušena

Iz Društva Marjan navode i kako je, očekivano, srušen Zaključak o prometu na Marjanu, donesen za vrijeme mandata bivšeg splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Takav rasplet nazivaju "Pirovom pobjedom" za one koji su osporavali gradske akte. Pritom ističu kako Grad Split, prema njihovim tvrdnjama, nikada nije imao akt Gradskog vijeća kojim bi se reguliralo odvijanje prometa u zoni ograničenog prometa na Marjanu.

"Nitko osim hitnih službi ne može iza rampi"

Društvo Marjan smatra da rušenje Zaključka o prometu ne znači širenje prava prolaska, nego upravo suprotno.

"Drugim riječima, s obzirom na to da ne postoji akt Gradskog vijeća koji bi to regulirao, nitko osim hitnih službi ne može iza rampi. Čestitamo, upravo ste sami sebi zagorčali život", zaključili su iz Društva Marjan.