Nakon ove probe sve se promijenilo: Lelekice napravile ogroman skok na kladionicama

Snimka od 20 sekundi bila je dovoljna

Ovogodišnji Eurovision Song Contest 2026 posebno je simboličan jer se održava točno 70 godina nakon prvog izdanja natjecanja koje je 1956. godine organizirano u Lugano. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020. tijekom pandemije, jubilarno 70. izdanje održava se svega desetak dana prije obljetnice povijesnog prvog finala na kojem je slavila Lys Assia.

Posljednjih dana u bečkoj dvorani Vienna Stadthalle održavaju se tehničke probe izvođača, a prvi objavljeni isječci nastupa već su izazvali velike promjene na eurovizijskim kladionicama.

Iako finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen i dalje drže vrh ljestvice favorita s procijenjenih 34 posto šanse za pobjedu, značajan skok ostvarile su hrvatske predstavnice Lelek.

Nakon objave isječka s druge tehničke probe, Lelekice su napredovale čak četiri mjesta i trenutno drže 13. poziciju među favoritima za pobjedu. Nekoliko britanskih i europskih kladioničarskih kuća trenutno im daje oko jedan posto šanse za osvajanje natjecanja, no kvote su osjetno bolje nego prije mjesec dana.

@eurovision An early look at LELEK representing Croatia in Vienna 🎥 Croatia | LELEK | Andromeda | 🇭🇷 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound - Eurovision

Hrvatske predstavnice nastupit će treće po redu u prvom polufinalu koje je na rasporedu u utorak. Nakon tehničkih proba održanih 2. i 6. svibnja, slijedi službena ceremonija otvorenja u nedjelju, uz tradicionalni tirkizni tepih u središtu Beč. Uoči prvog polufinala izvođače očekuju i tri generalne probe tijekom ponedjeljka i utorka.

