Nakon ove probe sve se promijenilo: Lelekice napravile ogroman skok na kladionicama

Ovogodišnji Eurovision Song Contest 2026 posebno je simboličan jer se održava točno 70 godina nakon prvog izdanja natjecanja koje je 1956. godine organizirano u Lugano. Zbog otkazivanja Eurosonga 2020. tijekom pandemije, jubilarno 70. izdanje održava se svega desetak dana prije obljetnice povijesnog prvog finala na kojem je slavila Lys Assia.

Posljednjih dana u bečkoj dvorani Vienna Stadthalle održavaju se tehničke probe izvođača, a prvi objavljeni isječci nastupa već su izazvali velike promjene na eurovizijskim kladionicama.

Iako finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen i dalje drže vrh ljestvice favorita s procijenjenih 34 posto šanse za pobjedu, značajan skok ostvarile su hrvatske predstavnice Lelek.

Nakon objave isječka s druge tehničke probe, Lelekice su napredovale čak četiri mjesta i trenutno drže 13. poziciju među favoritima za pobjedu. Nekoliko britanskih i europskih kladioničarskih kuća trenutno im daje oko jedan posto šanse za osvajanje natjecanja, no kvote su osjetno bolje nego prije mjesec dana.

Hrvatske predstavnice nastupit će treće po redu u prvom polufinalu koje je na rasporedu u utorak. Nakon tehničkih proba održanih 2. i 6. svibnja, slijedi službena ceremonija otvorenja u nedjelju, uz tradicionalni tirkizni tepih u središtu Beč. Uoči prvog polufinala izvođače očekuju i tri generalne probe tijekom ponedjeljka i utorka.