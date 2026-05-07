Prvi dan Dana komunikacija u znaku najvećeg okupljanja industrije dosad

Rovinj je ponovno postao središnje mjesto susreta komunikacijske i kreativne industrije, ali u izdanju koje nadmašuje očekivanja i po razmjeru i po energiji. Dvanaesti Dani komunikacija otvoreni su 7. svibnja 2026., a već prvi dan pokazao je zašto festival iz godine u godinu raste – kroz program koji okuplja relevantna imena, aktualne teme i sadržaje koji ubrzavaju tempo industrije koja se konstantno mijenja. Festival su otvorili članovi Organizacijskog odbora Dana komunikacija, Dunja Ivana Ballon, Jelena Fiškuš, Davor Bruketa, Angela Buljan Šiber i Damir Ciglar, obraćajući se publici koja je ovogodišnje izdanje učinila najvećim dosad i postavila jasan ton danima koji slijede.

„Program nismo postavili kao jednu poruku koju treba ‘pročitati’, nego kao nešto što se događa kroz cijeli festival – s preklapanjima, kontrastima i slojevima, baš kao i industrija koju reflektira. Industrija više ne funkcionira linearno, pa nema razloga da tako izgleda ni program; ideja nije bila potvrditi ono što već znamo, nego otvoriti teme koje možda nisu uvijek ugodne, ali su važne za daljnji razvoj struke”, istaknula je Dunja Ivana Ballon, direktorica festivala i programa Dana komunikacija.

Nakon što je poželjela svima dobrodošlicu na festival, Jelena Fiškuš osvrnula se na značaj ovogodišnjeg izdanja i širi kontekst u kojem industrija djeluje: „Svi znamo da u glavnoj dvorani slušamo vodeća globalna imena, ali jednaku težinu ima i program koji se bavi temama relevantnima za naše tržište i našu svakodnevicu. U svijetu koji je sve nesigurniji, važno je da djelujemo kao zajednica – jer mi ne prodajemo samo proizvode, nego imamo stvarnu mogućnost oblikovati vrijednosti, kulturu i percepciju sadašnjosti”, istaknula je Jelena Fiškuš, predsjednica Uprave HURA-e i članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija.

Nakon uvodnog dijela, program je u glavnoj dvorani otvoren razgovorom s jednim od ključnih glasova globalne oglašivačke industrije, Stephanom Loerkeom, izvršnim direktorom World Federation of Advertisers, koji je u razgovoru s Dunjom Ivanom Ballon, izvršnom direktoricom HURA-e i IAB-a Croatia, otvorio pitanja koja sve više definiraju odnose na tržištu. U svom je predavanju fokus stavio na odnos između oglašivača i agencija u trenutku kada se pravila igre mijenjaju brže nego što ih industrija uspijeva redefinirati, s posebnim naglaskom na pitch procese koji i dalje oblikuju velik dio tržišta.

Riječ je o temi koja je već neko vrijeme vrlo prisutna i na domaćem tržištu, zbog čega su kroz HURA Intelligence Hub nedavno razvijene i predstavljene Smjernice za odabir agencije , zajedno s njihovom skraćenom verzijom, temeljene na globalno priznatim okvirima organizacija World Federation of Advertisers (WFA) i VoxComm. Smjernice uvode više jasnoće i odgovornosti u jedan od ključnih procesa tržišnih komunikacija te postavljaju temelje za kvalitetnije i održivije odnose između klijenata i agencija.

Nakon razgovora koji je otvorio odnose između oglašivača i agencija, fokus se pomaknuo prema širem kontekstu tržišta i onome što se zapravo događa ispod površine svakodnevnih odluka. Daniel Knapp, glavni ekonomist IAB-a Europe, donosi perspektivu koja se rijetko čuje u stvarnom vremenu – onu koja ne prati trendove, nego ih mjeri dok se događaju.

U svom predavanju Tomorrow’s Advertising Market, Today bavio se pitanjem koje industrija često postavlja prekasno: što se zapravo mijenja i zašto. Kroz podatke o ulaganjima, kretanjima na tržištu medija i platformi te širem regulatornom okviru, Knapp daje uvid u to gdje se tržište već pomaknulo, a gdje tek ide. Ne iz perspektive nagađanja, nego kroz signale koji se u pravilu prepoznaju tek kada postanu očiti svima.

Na glavnu je pozornicu stala i Dora Pekeč, koja je u svom predavanju govorila o komunikaciji u okruženju u kojem više ne postoji jedinstvena publika ni jedinstvena verzija poruke, oslanjajući se pritom na iskustvo rada u samom središtu političke komunikacije – danas kao glasnogovornica Ureda gradonačelnika New Yorka, a prethodno i kao glasnogovornica kampanje Zohran for NYC tijekom njezinog trajanja. Upravo iz tog konteksta pokazala je kako svaka poruka danas ulazi u prostor u kojem se istovremeno interpretira, osporava i prilagođava, često izvan kontrole onih koji je inicijalno oblikuju.

Komunikacija se u takvim uvjetima više ne može svesti na unaprijed definirane poruke, nego postaje kontinuiran proces donošenja odluka u realnom vremenu, u kojem kontekst često ima jednaku težinu kao i sama poruka.

Teme koje je otvorila dodatno su produbljene u opuštenoj atmosferi diskusije Communication Under Pressure: Navigating the Push and Pull of Politics, Stakeholders and Competing Interests powered by Ožujsko pivo, gdje se rasprava proširila na donošenje komunikacijskih odluka u okruženju u kojem se interesi politike, regulatora, brendova i javnosti sve češće preklapaju. Sudionici su govorili o tome kako danas izgleda upravljanje porukama u takvom prostoru, ali i o odgovornosti koju komunikacija ima kada njezin utjecaj izlazi izvan okvira kampanja i postaje dio šireg društvenog konteksta.

Prvi je dan bio samo zagrijavanje za ostatak programa koji očekuje sudionike preostala dva dana festivala, a iz bogatog rasporeda za petak vrijedi istaknuti Marka Pollarda , jednog od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chrisa Doa , poznatog dizajnera i kreativnog mentora poznatog po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Neila Patela , globalnog stručnjaka za digitalni marketing i growth iza milijardi prihoda, Stevea Kellera , stručnjaka za zvučni brending i Alex Cattoni , osnivačicu platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, oni čine samo dio programa uz mnoštvo regionalnih i domaćih sadržaja.

