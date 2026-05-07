Pogledajte kako je bilo! Tradicionalna tombola i ove je godine ispunila sva očekivanja: Tisuće ljudi na Rivi pozorno su pratile brojeve na listićima, evo i nagrada

Danas se obilježava blagdan svetog Dujma i Dan grada Splita, a tisuće ljudi okupile su se na splitskoj Rivi, gdje se održava tradicionalna tombola.

Riječ je o manifestaciji koja se već godinama održava na Rivi i jedna je od prepoznatljivih tradicija proslave splitskog zaštitnika.

Atmosfera je napeta, a brojni posjetitelji pozorno prate svoje brojeve jer je ulog velik.

Izvučena je cinkvina, nagrada vrijedna dvije tisuće eura, koju će podijeliti četiri osobe. Izvučen je i terno, a nagradu u iznosu od tisuću eura podijelit će ukupno šest osoba.

Najveća nagrada, tombola, iznosi pet tisuća eura.