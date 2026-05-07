Ministrica o opasnom virusu: "Problem je visoka smrtnost, ali ako bude potrebno..."

Je li na letu na kojem je zaražena stjuardesa bilo Hrvata i je li zdravstveni sustav spreman ako se virus pojavi i kod nas? Na ta pitanja u Dnevniku Nove TV odgovorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Na pitanje prate li naše službe situaciju s hantavirusom i kakve su posljednje informacije, odgovorila je da se uvijek prate situacije ukoliko postoje neke visokorizične infekcije: "U ovom trenutku mi informacija da postoji zaraza u Hrvatskoj nemamo, a mene kao ministricu bi informirao ravnatelj HZJZ-a ili ravnateljica Klinike za infektivne bolesti".

Imate li kakvih informacija, je li bilo Hrvata na tom letu iz Johanesburga za Amasterdam gdje je zaražena stjuardesa?

"Ja osobno nemam. Onoliko koliko sam se do sad informirala i s ravnateljem HZJZ-a, nemamo informaciju da je netko od Hrvata potencijalno zaražen i bio na tom letu. U slučaju da se i desi, kroz sustav brzog informiranja dobili bismo mi, kako naše institucije, tako ja kao ministrica zdravstva", odgovorila je Hrstić.

Kakav je protokol ukoliko se virus pojavi u Hrvatskoj?

"Postoji sustav brzog informiranja kojim HZJZ provjerava informacije ima li u Europi, onda naravno da se situacija diže na višu razinu u smislu svjesnosti da postoji potencijalna mogućnost. A ukoliko se desi, struka, odnosno epidemiološka služba i klinika za infektivne bolesti su primarne institucije prihvata takvih pacijenata, a imamo uvjete kojima možemo osigurati da nema potencijalnog širenja", poručila je, ministrica. Potvrdila je i da imamo dovoljno izolacijskih soba. "A obzirom da smo i kroz vrijeme recentno koje je bilo kroz sam Covid i kroz samu obnovu koju sada provodimo, obnova protupotresna u Klinici za infektivne bolesti, još se rade dodatni resursi, tako da je Hrvatska osigurana svim resursima koji su nam neophodno potrebni."

Znači, kako sada stvari stoje, nema opasnosti za širenje kao što je to bio slučaj s Covidom?

"Ne, nikako. Niti se može desiti na način kakvo je bilo širenje za vrijeme Covida jer nije bolest koja se takvom brzinom širi. Ono što je sigurno, kod ove bolesti je problem da je visoke smrtnosti, ali u ovom trenutku sojeva koji su registrirani o kojima sada pričamo u Hrvatskoj nema, ali ako bude bilo potrebno mogući su postupci izolacije sukladno svim pravilima struke", poručila je ministrica.