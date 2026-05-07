Tajne riznice splitske katedrale: U glavi relikvijara svetog Dujma čuva se dio lubanje zaštitnika Splita

U organizaciji Arheološkog muzeja u Splitu održano je stručno vodstvo kroz Riznicu splitske katedrale u sklopu programa DOMNIO – Put sv. Dujma. Sudionike je kroz jedno od najvrjednijih mjesta sakralne baštine u Hrvatskoj vodio Nino Švonja, otkrivajući, među ostalim, priče o relikvijama svetaca, procesiji Sudamje i predmetima koji se stoljećima čuvaju u srcu Splita.

Na prvom katu riznice izloženi su relikvijari svetog Dujma, svetog Anastazija – među Splićanima poznatijeg kao sveti Staš – kao i brojni drugi relikvijari svetaca i mučenika. Posebnu pažnju privlači monumentalno srebrno poprsje svetog Dujma koje se svake godine za Sudamju iznosi iz katedrale u velikoj procesiji kroz grad.

– Relikvijari su zapravo recipijenti u kojima su pohranjivane relikvije. Mogu biti raznih oblika, ovisno o tome što se u njima čuva – pojasnio je Švonja tijekom obilaska.

Relikvijari u obliku ruke, prsta i glave

U riznici se mogu vidjeti relikvijari izrađeni u obliku dijelova tijela. Tako se u relikvijaru u obliku prsta čuva dio svečeva prsta, dok se u srebrnim rukama svetog Dujma, prema predaji, nalaze dijelovi njegovih ruku.

Najveću pozornost ipak izaziva relikvijar svetog Dujma. Iza prozirnog dijela na čelu nalazi se fragment lubanje zaštitnika Splita.

Prema riječima kustosa, izvorno je postojao samo relikvijar u obliku glave, dok je današnje bogato barokno poprsje nastalo kasnije, tijekom 18. stoljeća, kada je stariji relikvijar ugrađen u novo srebrno poprsje izrađeno u venecijanskoj radionici.

Sama glava relikvijara datira još iz 14. stoljeća, dok je ostatak bogato ukrašen u duhu baroka, s mitrom, pozlatom i poludragim kamenjem.

Sveti Staš i relikvijar iz venecijanske radionice

U riznici se čuva i impresivni relikvijar svetog Anastazija, odnosno svetog Staša, izrađen u baroknom stilu u radionici poznate venecijanske obitelji Trevisan.

Svetac je prikazan kao mladić bogate barokne frizure, dok mu je oko vrata vezan mlinski kamen žrvanj – simbol mučeništva jer je, prema predaji, bačen u more.

Švonja je podsjetio da su se nekada u procesiji Sudamje nosili relikvijari više salonitanskih mučenika, što se vidi i na starim snimkama koje je zabilježio Josip Bepo Karaman početkom 20. stoljeća. Kasnije se praksa promijenila pa se danas u procesiji uglavnom nosi poprsje svetog Dujma.

Tkanine stare više od tisuću godina

Posebno zanimljiv detalj otkriven je tijekom restauracije relikvijara svetog Anastazija 1997. godine u Beču.

Kada su restauratori otvorili relikvijar, pronašli su veliku količinu starih tkanina tamne boje koje su stoljećima bile pohranjivane uz relikvije. Nakon restauracije pokazalo se da je riječ o iznimno vrijednim primjercima tekstila koji datiraju od 4. pa sve do 11. stoljeća.

– Tkanine su se stoljećima dodavale uz relikvije i vjerojatno su bile u neposrednom dodiru s kostima svetog Anastazija – objasnio je Švonja.

Dio tekstila potječe iz Bizanta i istočnih krajeva Mediterana, a pretpostavlja se da su ih u Split donosili nadbiskupi i hodočasnici.

Danas su ti predmeti restaurirani i izloženi u posebnim vitrinama riznice.

Relikvije svetog Petra i jedinog pape iz Salone

Među posebno zanimljivim predmetima nalazi se i relikvijar svetog Petra u kojem se, prema predaji, nalaze dijelovi njegovih kostiju.

U riznici se čuva i relikvija svetog Kaja, jedinog pape za kojeg se smatra da potječe iz Salone. Prema nekim predajama, bio je čak u rodbinskoj vezi s carem Dioklecijanom, iako za to nema sigurnih povijesnih dokaza.

Riznica splitske katedrale danas se smatra jednom od najvrjednijih crkvenih zbirki u Hrvatskoj, a u njoj se čuvaju relikvijari, rukopisi i umjetnine nastajali od ranog srednjeg vijeka do novijeg doba.