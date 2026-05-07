U Splitu se čuva žrtvenik koji je služio krvniku svetog Dujma. "Poganski reljef stoljećima je bio ugrađen u zvonik splitske katedrale"

U organizaciji Arheološkog muzeja u Splitu, u sklopu programa DOMNIO – Put sv. Dujma, sudionici su imali priliku proći kroz Salonu, nekoć jedan od najvećih rimskih gradova istočnog Jadrana. Kustos Nino Švonja sudionike je, među ostalim, odveo na mjesto prvog groba svetog Dujma, ali i kroz niz priča koje svjedoče o prijelazu antičke Salone iz poganskog u kršćansko razdoblje.

Među artefaktima koji posebno privlače pažnju nalazi se rimski žrtvenik posvećen božici Fortuni za zdravlje Marka Aurelija Junija, rimskog upravitelja provincije Dalmacije s kraja 3. i početka 4. stoljeća, iz vremena cara Dioklecijana.

– Rimljani su, kako bi na natpise stalo što više informacija, često kratili riječi i imena. Ako poznajete latinski, a ne poznajete epigrafiju, neke ćete natpise vrlo teško razumjeti – pojasnio je Švonja tijekom obilaska.

Kako su Rimljani zapisivali imena

Rimski građani koristili su trodijelnu imensku formulu – osobno ime, ime roda i nadimak po kojem su se razlikovali od ostalih članova obitelji.

Kao primjer naveden je Gaj Julije Cezar.

– Gaj je bilo jedno od petnaest najčešćih rimskih osobnih imena, a unutar iste obitelji moglo je biti više Gaja Julija. Zato su se razlikovali po nadimku, poput Cezara ili Oktavijana – objašnjeno je sudionicima.

Na žrtveniku iz Salone spominje se Marko Aurelije Junije, a upravo je njegovo ime kasnije postalo dio srednjovjekovne predaje povezane sa svetim Dujmom.

Poganski bogovi u zvoniku splitske katedrale

Posebnu pažnju izazvao je reljef koji je nekada bio ugrađen u zvonik splitske katedrale kao obični građevinski materijal donesen iz Salone.

Na njemu su prikazani Jupiter, Junona i Minerva, ali i druga rimska i istočnjačka božanstva poput Merkura, Marsa, Herakla i Kibele, velike majke bogova koja je u rimski svijet stigla s istoka.

– Mogli ste doslovno vidjeti poganske bogove na zvoniku kršćanske crkve – istaknuo je Švonja.

Reljef je posebno zanimljiv jer su kršćani naknadno namjerno oštetili lica božanstava. Riječ je o fenomenu poznatom pod latinskim nazivom “damnatio memoriae”, odnosno simboličnom brisanju sjećanja i demonstraciji pobjede kršćanstva nad poganstvom.

– Uništavanjem lica željela se pokazati pobjeda nove vjere nad starim kultovima – pojašnjeno je tijekom vodstva.

Reljef je izvađen iz zvonika krajem 19. i početkom 20. stoljeća te se danas čuva u muzeju kao jedan od najzanimljivijih primjera prijelaza iz poganskog u kršćansko razdoblje na prostoru Dalmacije.

Marko Aurelije Junije (Marcus Aurelius Iunius ) bio je namjesnik (guverner) rimske provincije Dalmacije u vrijeme cara Dioklecijana. U povijesti i kršćanskoj tradiciji prvenstveno je zapamćen po svojoj ulozi u velikim progonima kršćana. Uloga : Bio je carski namjesnik s titulom praeses provincije Dalmacije.

: Bio je carski namjesnik s titulom praeses provincije Dalmacije. Sjedište : Stolovao je u Saloni (današnji Solin), koja je tada bila upravno središte provincije.

: Stolovao je u (današnji Solin), koja je tada bila upravno središte provincije. Progon kršćana: Prema povijesnim izvorima i pasijama (opisima mučeništva), upravo je on po nalogu cara Dioklecijana vodio procese protiv kršćana u Dalmaciji. Datum : Pogubljenje svetog Dujma se dogodilo 10. travnja 304. godine .

: Pogubljenje svetog Dujma se dogodilo . Lokacija : Dujam je, zajedno s drugim mučenicima, pogubljen u gradskom amfiteatru Salone .

: Dujam je, zajedno s drugim mučenicima, pogubljen u gradskom . Presuda: Kako Dujam nije htio žrtvovati rimskim bogovima, Junije je naredio da mu se odrubi glava.