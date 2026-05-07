Nemojte da vas iznenadi: Mnogi dijelovi Splita u petak će biti bez struje, provjerite adrese

Donosimo točno vrijeme i lokacije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Split

Ulica: Viška 2,4 od 9 do 13 sati

Vinogradska 28-82,29-69 od 12 do 13 sati

Lovrinačka 41,Vukovarska 190,192,194 od 10 do 11 sati

Bukovčeva 4,5 od 8.30 do 12.30 sati

Kamen,Ulica IV gardijske brigade 47 od 9 do 13 sati

Gundulićeva 3,11 od 8.30 do 12.30

Ulica 141.brigade 17,19 od 8.30 do 12.30

Kaštel Stari

Ulica: Ulica Tolanac od 8.30 do 14 sati

Lokva Rogoznica

Ulica: Put Lokve, Stara Cesta, Staro Selo od 9 do 13 sati

Čelina-Stanići

Ulica: Stara Cesta, Staro Selo, Put Starog Sela Stanići od 9 do 13 sati

