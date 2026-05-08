Dvije države otkrile nove potencijalne slučajeve zaraze smrtonosnim virusom

Španjolske zdravstvene vlasti istražuju mogući slučaj zaraze hantavirusom nakon što je žena iz pokrajine Alicante razvila simptome povezane s tom bolešću. Prema riječima državnog tajnika ministarstva zdravstva Javiera Padille, žena je putovala istim letom kao i pacijent koji je nakon boravka na kruzeru MV Hondius preminuo u Johannesburgu.

Istodobno, britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) izvijestila je o mogućem slučaju zaraze kod britanskog državljanina koji se trenutačno nalazi na udaljenom južnoatlantskom otoku Tristan da Cunha. Riječ je o putniku s istog kruzera na kojem je zabilježeno izbijanje virusa.

Britanske vlasti nisu objavile više detalja o slučaju, no poznato je da je brod pristao na Tristan da Cunhi 15. travnja. Taj britanski prekomorski teritorij smatra se najudaljenijim naseljenim otokom na svijetu, s oko 200 stanovnika, smješten između Južne Afrike i Južne Amerike. Najbliži naseljeni otok, Sveta Helena, udaljen je više od 1500 milja.

Prema priopćenju otočnih vlasti, zaraženi stanovnik prebačen je u bolnicu, dok je njegova supruga završila u samoizolaciji. Britanski ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty naveo je i da su četiri stanovnika otoka otputovala na Svetu Helenu brodom pod nizozemskom zastavom, a preporučena im je preventivna samoizolacija.

Iako novi slučaj još nije službeno potvrđen, mjere opreza dodatno su pojačale zabrinutost zbog andskog soja hantavirusa koji je otkriven na kruzeru MV Hondius. Taj se soj u rijetkim slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka.

Dosad su nakon izbijanja zaraze na kruzeru preminule tri osobe, bračni par iz Nizozemske i jedan njemački državljanin.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, još četiri potvrđeno zaražene osobe, među kojima su dvoje britanskih državljana te po jedan nizozemski i švicarski državljanin, nalaze se na liječenju u bolnicama u Nizozemskoj, Južnoj Africi i Švicarskoj. U još jednom slučaju sumnja se na zarazu.