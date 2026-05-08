Grad Split oštro osudio napad na novinara: "Za nasilje nema mjesta u našem gradu"

Grad Split osudio je napad na zaposlenika HNK Split, novinara i medijskog suradnika Siniše Vukovića, koji se dogodio tijekom obilježavanja Dana grada na splitskoj Rivi.
U priopćenju Grada navodi se kako su nasilje, prijetnje i vrijeđanje po političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi neprihvatljivi te da za takvo ponašanje nema mjesta u Splitu.
Napad se dogodio pred brojnim građanima i u prisustvu Vukovićeve supruge, a iz gradske uprave poručili su kako Split mora ostati grad dijaloga, kulture i međusobnog poštovanja.
