Grad Split oštro osudio napad na novinara: "Za nasilje nema mjesta u našem gradu"

Grad Split osudio je napad na zaposlenika HNK Split, novinara i medijskog suradnika Siniše Vukovića, koji se dogodio tijekom obilježavanja Dana grada na splitskoj Rivi.

U priopćenju Grada navodi se kako su nasilje, prijetnje i vrijeđanje po političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi neprihvatljivi te da za takvo ponašanje nema mjesta u Splitu.

Napad se dogodio pred brojnim građanima i u prisustvu Vukovićeve supruge, a iz gradske uprave poručili su kako Split mora ostati grad dijaloga, kulture i međusobnog poštovanja.



