VIDEO Naša najvatrenija navijačica objavila pjesmu uoči SP-a

Objavom nove pjesme Ivana Knoll je pokazala da je spremna za novo Svjetsko prvenstvo u nogometu. Vatrena navijačica (i DJ-ica) planira opet podržati hrvatsku reprezentaciju s tribina tijekom nogometnih utakmica u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

To će joj biti četvrto Svjetsko prvenstvo. Pjesma "We Are the People", koju je predstavila uoči odlaska na SP, posvećena je nogometu i nadolazećem Svjetskom prvenstvu, a prati je spot s njom u ulozi nogometašice.

Ivana je u spotu odjevena u crni kožni outfit i čizme s potpeticom, a videu raste gledanost i reakcije su zasad više nego pozitivne.

"Jako me veseli jer je ovo već moje četvrto Svjetsko prvenstvo. Bila sam u Brazilu, Rusiji, Kataru, a sada i u Americi, što znači da već 16 godina vjerno pratim i bodrim našu reprezentaciju. Posebno mi je uzbudljivo što se ovo prvenstvo održava upravo na području gdje danas živim.

Iskreno, nekih posebnih priprema za samo prvenstvo nema jer sam trenutačno potpuno fokusirana na svoju DJ karijeru. Cijela godina mi je ispunjena nastupima, a šesti mjesec mi je gotovo svaki dan rezerviran. Pripremam glazbu, produkciju, logistiku i cijelu turneju, tako da paralelno živim i World Cup i DJ život", rekla je Knoll za net.hr i najavila izazovne modne kombinacije.

"Sve outfite i ideje osmišljavam sama, imam samo krojačice koje moje ideje pretvore u stvarnost. Naravno da ću ostati vjerna svom prepoznatljivom stilu jer ljudi odmah povezuju mene i hrvatske kockice, ali uvijek pokušavam napraviti neku novu verziju toga i uklopiti u svoj trenutačni stil i energiju", dodala je Ivana.