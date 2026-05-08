Alarm za hrvatski turizam: Njemački ministar upozorio na moguće probleme s letovima

Njemačka trenutačno raspolaže strateškim zalihama kerozina dovoljnima za nekoliko mjeseci, no nastavak krize u Hormuškom tjesnacu mogao bi ozbiljno poremetiti opskrbu zrakoplovnih kompanija, upozorio je njemački ministar prometa Patrick Schnieder.

Govoreći na samitu Međunarodnog transportnog foruma u Leipzig, Schnieder je istaknuo kako Njemačka polovicu potrebnog kerozina proizvodi sama, dok ostatak uvozi, najvećim dijelom s Bliskog istoka.

Prema njegovim riječima, postojeće rezerve trebale bi biti dovoljne za nadolazeće ljetne mjesece i turističku sezonu, no dugotrajniji poremećaji u Hormuškom tjesnacu mogli bi dovesti do problema u zračnom prometu.

Kriza na tržištu energenata već se odražava na avioprijevoznike. Tijekom svibnja diljem svijeta otkazano je oko 13 tisuća letova zbog naglog rasta cijena mlaznog goriva, koje u velikoj mjeri prema Europi dolazi upravo preko Hormuškog tjesnaca.

Lufthansa je još u travnju objavila da će do listopada smanjiti broj kratkih letova za ukupno 20 tisuća polazaka. Iz kompanije su tada naveli kako bi se time smanjila potrošnja mlaznog goriva za oko 40 tisuća tona, u trenutku kada je njegova cijena od početka sukoba u Iranu udvostručena.

Smanjenje broja letova najavio je i Croatia Airlines, iako hrvatski nacionalni avioprijevoznik zasad nije objavio koliko će linija ili polazaka biti pogođeno.

Situacija izaziva dodatnu pozornost i zbog turističke sezone, budući da upravo njemački gosti ostvaruju najveći broj noćenja u Hrvatskoj. Prema podacima Hrvatska turistička zajednica, turisti iz Njemačke prošle su godine ostvarili više od 22 milijuna noćenja u Hrvatskoj.

Na samitu Međunarodnog transportnog foruma u Leipzigu okupilo se oko 1200 sudionika, među kojima i 39 ministara iz različitih zemalja, a glavne teme skupa su otpornost globalnog prometa na političke, klimatske i gospodarske krize.