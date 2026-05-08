Naporan dan za splitske HGSS-ovce: Stigao je novi poziv upomoć s Brača, ozlijeđena turistkinja

Ovog petka Stanica Split izašla zabilježila je dvije intervencije zaredom, a obje su zaključene u kratkom roku, medicinskim zbrinjavanjem unesrećenih osoba.

Prvi poziv na dežurni broj Stanice Split stigao je oko 13 sati zbog nezgode na Mosoru.

Prilikom pješačenja prema Gornjem Sitnom, na planinarskoj stazi, strana državljanka zadobila je ozljedu koljena te se nije mogla samostalno kretati. Na teren je izašlo 15 članova HGSS-a koji su unesrećenu zbrinuli i nosilima je prenijeli do ceste gdje je predana hitnoj pomoći oko 15 sati.

Druga dojava stigla je prije nego su se spašavatelji vratili u bazu. Na Braču je druga strana državljanka ozlijedila nogu u šetnji uvalom između Pučišća i Postira. Na teren je poslano plovilo HGSS-a sa članovima HGSS-a kao i zemaljska ekipa s otoka. Osoba je u kratkom roku predana na medicinsku obradu, u 17.30 sati, Akcija je okončana povratkom svih članova u bazu.