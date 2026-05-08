VIDEO "Kad boli, nema čekanja": Renata Buljan nasred centra grada 'rehabilitirala' muškarca

Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom sa Sudamje u Split, gdje je usred gradske fešte pokazala kako izgleda njezina rehabilitacija.

U videu koji je podijelila na društvenim mrežama Renata, odjevena u upečatljivu i izazovnu haljinu, isteže muškarca nasred centra Splita, dok oko njih vlada prava sudamjska atmosfera puna glazbe, ljudi i dobre zabave.

Sve je popratila opisom: “Dogodilo se u centru Splita, pod budnim okom Sv. Duje! Kad boli, nema čekanja”, napisala je uz video koji je brzo privukao pažnju njezinih pratitelja.

Renata je poznata po opuštenim i humorističnim objavama iz svakodnevice, a i ovaj put uspjela je zabaviti pratitelje tijekom proslave blagdana sv. Dujma.