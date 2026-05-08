U Hrvatskoj je netko osvojio vrtoglavi iznos na Eurojackpotu

U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6, 12, koji su igraču iz Ivanić-Grada donijeli dobitka 5+1 u iznosu od 848.825,90 eura, te igraču iz Imotskog dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Dodaju kako je dobitni listić 5+1 uplaćen na prodajnom mjestu TISAK, TRG VLADIMIRA NAZORA 3, IVANIĆ-GRAD. Na listiću su odigrane 4 kombinacije igre Eurojackpot na 8 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 64,00 eura.

Ističu i kako je dobitni listić 5 uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, GLAVINA DONJA 336, IMOTSKI. Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot na 3 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 18,00 eura.

- Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura - zaključuju iz Hrvatske lutrije.