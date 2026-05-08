Publika na Danima komunikacija jasno pokazuje što danas traži od komunikacije – strategija, regulativa i uspjeh koji se ne uči iz knjiga

Drugi dan Dana komunikacija usmjerio je fokus na pitanje koje se sve češće postavlja: kako danas donosimo komunikacijske odluke, na temelju čega procjenjujemo njihov učinak i gdje uopće počinje odgovornost komunikacije – kao i tko je za nju odgovoran. Umjesto širokih pregleda i općih zaključaka, program u Rovinju okrenuo se konkretnim pristupima, strategiji koja ima jasnu funkciju, komunikaciji koja svjesno bira svoju publiku, kreativnom radu koji traži definiranu vrijednost te marketingu koji proizlazi iz poslovanja.

STRATEGIJA I KOMUNIKACIJA KAO ALAT ZA DONOŠENJE ODLUKA

Jedan od jasnijih odgovora na ta pitanja dao je Mark Pollard, jedan od najprepoznatljivijih svjetskih stratega i autor knjige Strategy Is Your Words, koji već godinama radi s globalnim brendovima i kroz platformu Sweathead okuplja veliku međunarodnu zajednicu strateških profesionalaca. U svom izlaganju strategiju je postavio kao alat za donošenje odluka, upozorivši na to koliko se često koristi kao forma bez stvarne funkcije u poslovanju: „Ako strategiju ne možete objasniti jednostavno, vjerojatno je ne razumijete dovoljno dobro.“

VRIJEDNOST KREATIVNOG RADA KAO POSLOVNO PITANJE

Tu temu dodatno je produbio Chris Do, osnivač platforme The Futur, Emmyjem nagrađivani dizajner i jedan od najutjecajnijih edukatora u području dizajna i kreativnog poslovanja. U svom je izlaganju s publikom preispitao načine na koji kreativci definiraju i komuniciraju vlastitu vrijednost, naglašavajući kako odnos prema cijeni i pozicioniranju rada ima izravan utjecaj na cijelu industriju. Umjesto fokusiranja na izvedbu, stavio je naglasak na odluke koje prethode samom radu, kako se kreativci predstavljaju, pregovaraju i postavljaju granice u suradnji s klijentima, poručivši: „Neki ljudi trče prema promjenama, a drugi od njih bježe. Otkrijte u koju skupinu spadate.“

USPJEH KOJI SE NE UČI IZ KNJIGA

Razgovor A Story (Finally) Told: The Marketing Playbook okupio je Matu Rimca, osnivača Rimac Automobila & Rimac Technology, te Damira Sabola, osnivača Photomatha, u razgovoru koji je moderirao Davor Bruketa – trojicu sugovornika koji stoje iza prepoznatljivih i međunarodno relevantnih brendova, zbog čega je jasno da njihova perspektiva dolazi iz konkretne prakse, a ne teorije. Kroz vlastita iskustva govorili su o tome kako se usklađuju razvoj proizvoda, tržište i komunikacija, kako nastaju odluke koje oblikuju rast te gdje marketing ima stvarnu ulogu u tom procesu, uz naglasak na dugoročno razmišljanje i odgovornost koja dolazi s vođenjem kompanija na međunarodnom tržištu.

„Ako radiš nešto zanimljivo i imaš priključak na internet, cijeli će svijet pričati o tome“, zaključio je Davor Bruketa, suosnivač i kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey i član Organizacijskog odbora Dana komunikacija.

GDJE ZAVRŠAVA UTJECAJ, A POČINJE ODGOVORNOST

Panel Regulating Influence: Do We Need New Rules for the Creator Economy?, realiziran uz podršku Europske komisije u Hrvatskoj, okupio je ključne aktere koji oblikuju regulatorni i medijski okvir tržišta: Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Kamilo Antolović, stalni sudski vještak za tržišno komuniciranje i član IAB-ove Radne skupine za samoregulaciju, Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije, te Andrea Čović Vidović, voditeljica medija i zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, uz moderiranje Bojane Božanić Ivanović (direktorica, Lider Media, član IAB-a Croatia).

Rasprava je otvorila pitanje granica utjecaja u prostoru u kojem se isprepliću interesi kreatora, brendova i platformi, uz fokus na transparentnost, označavanje sadržaja i odgovornost za komunikaciju koja ima stvarni društveni učinak. U kontekstu rasta creator ekonomije i inicijativa poput one IAB-a Croatia Važno je znati kad se plati , istaknuta je potreba za jasnijim pravilima i usklađenijim pristupom svih uključenih aktera.

KOLIKO JE PROSTORA ZA HRABRE IDEJE KADA SU U IGRI STVARNI ULOZI

Panel What Actually Gets Approved: The ‘Yes’ Formula bavio se onim dijelom posla koji rijetko izlazi izvan kompanija – time kako zapravo izgleda put jedne ideje do odobrenja. U razgovoru su sudjelovali Tomislav Ćorić, potpredsjednik Vlade i ministar financija, Kristian Buhin, rukovoditelj upravljanja prihodima u sektoru marketinga i prodaje u Maistri, Bruno Krčelić, direktor korporativnih komunikacija i marketinga u ENNA-i, te Daniel Hrupek, direktor marketinga za Coca-Colu Adria, uz moderiranje Ema Huskić, voditeljice marketinga za Mastercard Hrvatska.

Panelisti se nisu susprezali od postavljanja najvažnijih pitanja: što se događa između ideje i odluke, gdje stvari zapinju, što ih spašava i koliko prostora uopće postoji za rizik kada su u igri budžeti, ciljevi i reputacija. Zaključak nije bio u “formuli”, nego u tome koliko odluke ovise o kontekstu koji izvana najčešće ostaje nevidljiv.

Ovo je samo dio industrijskih tema pokrenutih tijekom drugog dana ovog velikog festivala tržišnog komuniciranja.