Close Menu

Potpuni šok za Đokovića: Splićanin pobjedom ispisao povijest

Bravo, Dino!
Dino Prižmić

Srpski tenisač Novak Đoković nije uspio uhvatiti željeni ritam uoči Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone. Iako je nakon osvojenog prvog seta djelovao sigurno i imao kontrolu nad mečem, u nastavku je uslijedio pad u njegovoj igri.

Prižmić je, s druge strane, kako je susret odmicao igrao sve hrabrije, opuštenije i samouvjerenije. Mladi hrvatski tenisač iskoristio je priliku, okrenuo meč u svoju korist i priredio veliko iznenađenje na rimskoj zemlji.

Posebno je zanimljiv podatak da Đoković do ovog meča nikada u karijeri nije izgubio od hrvatskog tenisača na zemlji. Protiv igrača iz Hrvatske na toj je podlozi imao savršen omjer 8-0, no Prižmić je prekinuo taj niz i ostvario pobjedu koja će se dugo pamtiti, piše tportal.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0