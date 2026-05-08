Loše vijesti za putnike iz Splita: Jadrolinija ukida popularnu liniju

Zbog povećanih troškova poslovanja uzrokovanih rastom cijena goriva, nestabilnostima na energetskom tržištu i poremećajima u opskrbnim lancima povezanima s ratom na Bliskom istoku, Jadrolinija privremeno reducira dio međunarodnih linija.

Tako će od 13. svibnja do 2. srpnja 2026. godine biti otkazano ukupno 15 polazaka na trajektnoj liniji Split – Ancona. Iz kompanije poručuju kako je riječ o privremenoj prilagodbi poslovanja s ciljem ublažavanja povećanih operativnih troškova i očuvanja financijske stabilnosti.

Naglašavaju i kako im je prioritet osigurati redovitu i stabilnu povezanost hrvatskih otoka s kopnom, zbog čega domaće linije ostaju u fokusu poslovanja.

Putnicima koji su već kupili karte za otkazane polaske bit će omogućen povrat novca.

Međunarodne linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari zasad nastavljaju prometovati prema postojećem redu plovidbe.