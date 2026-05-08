Savršen prilog za sezonu roštilja: Grill povrće sa zrnatim sirom

Tražite lagan, sočan i osvježavajući prilog uz svima omiljeni roštilj?

donosimo jednostavnu i ukusnu ideju za grill povrće sa zrnatim sirom — savršen spoj toplog pečenog povrća i svježeg, kremastog okusa.

Donosimo recept koji je gotov brzo, bez kompliciranja, a odlično se slaže uz svako meso s roštilja ili kao lagani samostalni obrok.

Sastojci:

  • 200 g Kerniger zrnatog sira
  • 1 tikvica
  • 1 paprika
  • 1 crveni luk
  • 1 žličica maslinovog ulja
  • 1 češanj češnjaka
  • sok od limuna
  • sol, papar
  • svježi peršin ili bosiljak

Priprema:

  1. Nareži tikvicu, papriku i luk na veće komade.
  2. Lagano ih premaži maslinovim uljem i posoli.
  3. Ispeci povrće na roštilju (ili grill tavi) dok ne dobije lijepu boju.
  4. U zdjeli pomiješaj zrnati sir s sitno sjeckanim češnjakom, limunovim sokom i paprom.
  5. Dodaj toplo grillano povrće preko sira.
  6. Pospi svježim peršinom ili bosiljkom.

Posluži kao prilog uz meso s roštilja, ili kao lagani samostalni obrok uz komad integralnog kruha. Mesu s roštilja daje svježinu, dodajte dodatne proteine bez dodatne masnoće, brzo je gotovo bez kompliciranja, a kombinacija toplog pečenog povrća i svježeg sira pruža posebnu svježinu.

