Savršen prilog za sezonu roštilja: Grill povrće sa zrnatim sirom

Tražite lagan, sočan i osvježavajući prilog uz svima omiljeni roštilj?

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo jednostavnu i ukusnu ideju za grill povrće sa zrnatim sirom — savršen spoj toplog pečenog povrća i svježeg, kremastog okusa.

Donosimo recept koji je gotov brzo, bez kompliciranja, a odlično se slaže uz svako meso s roštilja ili kao lagani samostalni obrok.

Isprobajte recept i uživajte.

Sastojci:

200 g Kerniger zrnatog sira

1 tikvica

1 paprika

1 crveni luk

1 žličica maslinovog ulja

1 češanj češnjaka

sok od limuna

sol, papar

svježi peršin ili bosiljak

Priprema:

Nareži tikvicu, papriku i luk na veće komade. Lagano ih premaži maslinovim uljem i posoli. Ispeci povrće na roštilju (ili grill tavi) dok ne dobije lijepu boju. U zdjeli pomiješaj zrnati sir s sitno sjeckanim češnjakom, limunovim sokom i paprom. Dodaj toplo grillano povrće preko sira. Pospi svježim peršinom ili bosiljkom.

Posluži kao prilog uz meso s roštilja, ili kao lagani samostalni obrok uz komad integralnog kruha. Mesu s roštilja daje svježinu, dodajte dodatne proteine bez dodatne masnoće, brzo je gotovo bez kompliciranja, a kombinacija toplog pečenog povrća i svježeg sira pruža posebnu svježinu.

