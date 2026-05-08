Savršen prilog za sezonu roštilja: Grill povrće sa zrnatim sirom

Tražite lagan, sočan i osvježavajući prilog uz svima omiljeni roštilj?
U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo jednostavnu i ukusnu ideju za grill povrće sa zrnatim sirom — savršen spoj toplog pečenog povrća i svježeg, kremastog okusa.
Donosimo recept koji je gotov brzo, bez kompliciranja, a odlično se slaže uz svako meso s roštilja ili kao lagani samostalni obrok.
Isprobajte recept i uživajte.
Sastojci:
- 200 g Kerniger zrnatog sira
- 1 tikvica
- 1 paprika
- 1 crveni luk
- 1 žličica maslinovog ulja
- 1 češanj češnjaka
- sok od limuna
- sol, papar
- svježi peršin ili bosiljak
Priprema:
- Nareži tikvicu, papriku i luk na veće komade.
- Lagano ih premaži maslinovim uljem i posoli.
- Ispeci povrće na roštilju (ili grill tavi) dok ne dobije lijepu boju.
- U zdjeli pomiješaj zrnati sir s sitno sjeckanim češnjakom, limunovim sokom i paprom.
- Dodaj toplo grillano povrće preko sira.
- Pospi svježim peršinom ili bosiljkom.
Posluži kao prilog uz meso s roštilja, ili kao lagani samostalni obrok uz komad integralnog kruha. Mesu s roštilja daje svježinu, dodajte dodatne proteine bez dodatne masnoće, brzo je gotovo bez kompliciranja, a kombinacija toplog pečenog povrća i svježeg sira pruža posebnu svježinu.
