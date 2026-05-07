Najljepši poklon za Majčin dan

Majčinstvo: Sva ljubav počinje i završava tamo. Proslava Majčinog dana je posebna prilika za obiteljsko okupljanje kada slavimo tu divnu ženu u našem životu.

Koje cvijeće pokloniti za Majčin dan?

Znate li da se se na Majčin dan u mnogim državama diljem svijeta tradicionalno daruju bijeli karanafili koji predstavljaju čistoću, mir, osjećaj nježnosti i dobrotu?

Ta tradicija sa bijelim karanfilima nije jedini izbor, ali zašto ne iskoristiti njihovu raskošnost u ovo doba godine? Zbog svoje nježnosti i različitih boja može se vrlo lako uklopiti u predivan buket sa različitim proljetnim cvijećem.

Osim cvjetnih kutija sa natpisom "I Love You, Mom", izdvojit ćemo nekoliko omiljenih cvjetnih aranžmani povodom Majčinog dana.

Ruže ne znače samo romantiku. Mogu simbolizirati svašta - žuta znači prijateljstvo, dok nježna ružičasta označava radost i divljenje (baš za Majčin dan). Nježni cvjetovi ruže zasigurno će joj izmamiti osmijeh na licu.

Majčin dan je proljetna proslava što tulipane čini odličnim sezonskim izborom. Dolaze u svim bojama kako biste mogli odabrati maminu savršenu nijansu ili je iznenaditi jarkim duginim bojama.

Proljeće je puno predivnog, bojama bogatog cvijeća. To je jedan od razloga zašto mnogi biraju proljetne, mirisne bukete kako bi izrazili svoje “Volim te” na Majčin dan.

Kod osoba veselog karaktera, ovakav buket ili cvjetna kutija izmamit će široki osmijeh na licu. Poklonite joj i ono nematerijalno, darujte joj posebnu večeru, prošetajte s njom, pripremite joj jutarnju kavu i podijelite s njom koju minutu svog vremena svakog dana kao znak ljubavi, poštovanja i zahvalnosti što postoji u vašem životu.

Znate li kako je uopće nastao Majčin dan i zašto se slavi?

Stari Grci i Rimljani imali su svoje festivale na kojima su slavili majke i majčinstvo.

Tradicija darivanja bijelih karanfila započela u 20. stoljeću. Ann Reeves Jarvis 1858. godine je osnovala “Majčin radni klub'' koji se odnosio na skupove majki kojima je cilj bio poboljšanje sanitarnih uvjeta te smanjenje stope smrtnosti kod dojenčadi.

Začetnica ideje o slavljenju majčinstva, Ann Reeves Jarvis, preminula je 1905. godine. Kao velika podrška svojoj majci, Anna Marie Jervis je odlučila nastaviti njezin rad.

Na drugu godišnjicu smrti svoje majke, osnovala je “Memorial Mother’s Day Meeting” kada je kupila 500 bijelih karanfila te ih dijelila lokalnim majkama u crkvi.

Godine 1914. američki Kongres je drugu nedjelju u svibnju proglasio Majčinim danom i državnim blagdanom, a simbol i tradicionalno cvijeće koje se poklanja majkama je bijeli karanfil, omiljeni cvijet majke Anne Marie. Uskoro nakon toga, proslava Majčinog dana se proširila po čitavom svijetu.

