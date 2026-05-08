Usluga KEKS Pay režije snažno se širi kroz Dalmaciju

Besplatna hrvatska aplikacija KEKS Pay do sada je svojim korisnicima uštedjela milijune eura na naknadama za plaćanje režija

Besplatna mobilna aplikacija KEKS Pay postala je neizostavni dio svakodnevice gotovo 600 tisuća korisnika diljem Hrvatske. Već osam godina razvija je domaći tim stručnjaka u istoimenom poduzeću u vlasništvu Erste banke, a koriste je klijenti svih banaka, uključujući i one iz inozemstva. Drugim riječima, ako imaš mobitel i bankovnu karticu, možeš instalirati KEKS Pay iz Google ili Huawei trgovine ili App Storea i krenuti s korištenjem za manje od minute.

Unutar aplikacije posebno se ističe usluga koja trenutačno uživa najveću popularnost – KEKS Pay režije. Riječ je o usluzi koja omogućuje trajno besplatno primanje i plaćanje računa svih telekoma u Hrvatskoj te više od 110 izdavatelja računa, uključujući sve veći broj komunalnih i javnih usluga na području Dalmacije – od Splita i Zadra do Šibenika, Makarske i okolnih gradova i otoka. Lista izdavatelja kontinuirano raste, a pokrivenost juga Hrvatske sve je šira.

Ključna prednost ove usluge poprilično je “keksasta” iliti besplatna je. To znači da su i primanje i plaćanje računa u KEKS Pay aplikaciji za krajnjeg korisnika besplatni, bez skrivenih troškova i vremenskih ograničenja. Naknade za transakcije preuzimaju izdavatelji računa, poput telekoma i komunalnih poduzeća.

Rezultat? Hrvati već sada svaki mjesec stotine tisuća računa primaju direktno u KEKS Pay i plaćaju ih bez naknada. Kada se sve zbroji, to donosi ukupnu uštedu od oko milijun eura godišnje. U tom segmentu KEKS Pay zaista nema konkurenciju na tržištu.

Aktivacija usluge primanja računa jednostavna je i brza. Sve odradiš unutar aplikacije, bez papira, bez odlazaka na šaltere i bez čekanja u redovima. U nekoliko klikova dio tvojih režija već od sljedećeg mjeseca počinje stizati digitalno, u obliku PDF računa koji po želji možeš i isprintati. KEKS Pay pritom arhivira sve tvoje račune punih 11 godina.

Korisnici posebno ističu tri stvari: jednostavnost, preglednost i, naravno, činjenicu da je usluga besplatna. Reklo bi se “sitnica” koja puno znači jer plaćanje režija nešto je što se ponavlja svaki mjesec, a s vremenom se nakupi lijep iznos naknada koji više ne moraš plaćati. Pričamo o konkretnoj uštedi. Recimo da mjesečno imaš pet računa za režije, a plaćajući ih putem KEKS Pay režija, godišnje možeš uštedjeti i do dvadesetak eura samo na naknadama. Dodaj još koji račun i ta cifra samo raste.

Tu KEKS ne staje s benefitima. Kada račun stigne, aplikacija te odmah obavijesti push notifikacijom. Ako ga zaboraviš platiti, stiže i podsjetnik na datum dospijeća. A kada odlučiš platiti, to radiš doslovno jednim potezom prsta. Nakon plaćanja, potvrda ti stiže na e-mail.

Osim svih telekoma u Hrvatskoj, HT-a, A1 Hrvatska i Telemacha, KEKS Pay režije sve su prisutnije i u Dalmaciji – od Splita, Solina i Kaštela do Zadra, Šibenika, Makarske i Dubrovnika – gdje već obuhvaćaju niz lokalnih izdavatelja računa. Među njima su, primjerice Vodovod i kanalizacija Split, Čistoća Split, HEP – Elektra Split, Vodovod Zadar, Odvodnja Šibenik, Makarski komunalac i još mnogi drugi. Kako se lista izdavatelja kontinuirano širi, korisnici diljem Dalmacije sve više svojih mjesečnih obveza mogu rješavati unutar jedne aplikacije, brzo, jednostavno i bez naknada.

KEKS Pay odavno više nije samo aplikacija za slanje novca “prijateljima za ručak”. Uz režije, korisnici mogu plaćati parking u više od 100 gradova, nadoplatiti ENC, kupiti police autoosiguranja, uzeti besplatnu Keksich karticu za djecu i još mnogo toga. Međutim, upravo su režije postale jedna od najvažnijih funkcionalnosti jer rješavaju jednu od najčešćih i najdosadnijih mjesečnih obveza.

KEKS priča nastavlja se razvijati, ostajući vjerna svojoj početnoj ideji: svaka funkcionalnost mora rješavati stvarnu potrebu korisnika i pojednostaviti svakodnevicu. U ovom slučaju to znači da nema papirnatih uplatnica, nema prepisivanja IBAN-a i nema stresa oko rokova plaćanja. Sve je na jednom mjestu, pregledno i dostupno u svakom trenutku.

Zato nema više izgovora: “ne stignem”, “zaboravio sam”, “računi su mi negdje u ladici”. Uz KEKS Pay, računi dolaze sami, podsjetnici te prate, a plaćanje traje doslovno sekundu. Bez naknada, bez stresa i bez gubljenja vremena.

U svijetu u kojem stalno tražimo brža i jednostavnija rješenja, KEKS Pay ih već ima spremne – za režije i svakodnevne obveze koje više ne moraju biti gnjavaža.

