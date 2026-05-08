"Ako želi, može odmah napustiti mandat": Plenković oštro reagirao na Sokolove izjave

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirao je u Novoj Gradiški izjave europarlamentarca Tomislav Sokol o navodnim pritiscima unutar stranke zbog kandidature njegove supruge za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba.

Plenković je poručio kako nije upoznat s tim slučajem te dodao da bi se Sokol trebao fokusirati na svoj posao u Europskom parlamentu. Podsjetio je pritom da je Sokol mandat dobio kao zamjenski zastupnik nakon što su mandate prepustili on i Dubravka Šuica.

Predsjednik HDZ-a ocijenio je kako javno i, kako kaže, neutemeljeno kritiziranje kolega iz gradske organizacije nije način za političko pozicioniranje unutar stranke. Upozorio je da takvi istupi ne pridonose političkoj ozbiljnosti te dodao kako smatra da je riječ o temi koja nije važna nikome izvan njihova privatnog i stranačkog kruga.

Plenković je također poručio da, ako Sokol nije zadovoljan radom u Europskom parlamentu, može napustiti dužnost, a prema zakonskoj proceduri zamijenio bi ga Marko Pavić.

Nedugo nakon Plenkovićeve izjave reagirao je i sam Sokol, koji je priopćenjem pokušao smiriti tenzije. Naveo je kako razumije želju predsjednika stranke da se unutarstranački nesporazumi zadrže unutar HDZ-a te istaknuo da je i sam bio suzdržan upravo zbog interesa stranke.

Sokol je naglasio da svojim radom u Europskom parlamentu doprinosi ugledu HDZ-a, posebno kroz angažman na europskim zakonodavnim inicijativama vezanima uz tržište lijekova i industrijsku politiku Europske unije.

Dodao je i kako ga veseli što Plenković nije imao primjedbi na njegove programske stavove te ocijenio da se HDZ razvija u “suverenističkom i konzervativnom smjeru”, uz poruku da predsjednik stranke na tom putu ima njegovu potporu.