Prodaje se luksuzni prostor od 209 kvadrata u srcu Splita, od cijene će vam se zavrtjeti

Na društvenim mrežama pojavila se zanimljiva ponuda poslovnog prostora u samom srcu Split, koja je već privukla pažnju investitora i ljubitelja atraktivnih nekretnina.

Riječ je o prostoru površine 209 četvornih metara, smještenom svega 200 metara od mora, u blagom suterenu jedne od starih splitskih građevina. Posebnost prostora krije se u njegovu autentičnom mediteranskom ugođaju, dominiraju prirodni kamen, kameni lukovi i drvene grede, elementi koji prostoru daju snažan dalmatinski karakter.

Prema objavi, prostor je trenutno organiziran kao velika open-space cjelina, no zahvaljujući rasporedu kamenih stupova i lukova postoji mogućnost jednostavne prenamjene i pregrađivanja u više zasebnih prostorija, bez većih građevinskih zahvata.

Lokacija u strogom centru grada, uz konstantan protok ljudi tijekom cijele godine, otvara mogućnosti za različite poslovne koncepte. Kao potencijalne namjene navode se vinski bar, boutique restoran, ekskluzivni lounge prostor, galerija ili drugi premium sadržaji namijenjeni turistima i lokalnom tržištu.

Prodavatelji ističu kako ovakve nekretnine rijetko dolaze na tržište te prostor opisuju kao gotov investicijski proizvod s velikim potencijalom zarade kroz turizam i ugostiteljstvo.

Tražena cijena iznosi 1,8 milijuna eura.