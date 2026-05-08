Analiza prve godine pontifikata Lava XIV: "Papa će sigurno doći u Hrvatsku"

Prvu godišnjicu pontifikata papa Lav XIV. odlučio je proslaviti na jugu Italije. U napuljskoj katedrali, na trgu uz vjernike. U Pompejima se sastao s dobrotvornom organizacijom koja pomaže onima u potrebi. U svetištu Djevice od Krunice služio je svetu misu za 20.000 ljudi.

"Neka Bog mira izlije obilje milosrđa koje dira srca, smiruje ogorčenost i bratoubilačku mržnju te prosvjetljuje one koji nose posebne odgovornosti vlasti", rekao je papa Lav XIV.

Samo dan ranije susreo se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom usred novih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na papu zbog antiratnih stajališta. Vatikan je nakon susreta naveo da su obnovili zajedničku predanost njegovanju dobrih odnosa. Rubio poručuje - veze SAD-a s Crkvom mogu izdržati Trumpove kritike Pape.

"Imamo snažan odnos s Vatikanom, radimo zajedno na mnogim stvarima diljem svijeta. Sveti Otac je prije svega duhovni vođa. Mislim, to je njegova uloga. Vrlo srdačan, važan sastanak i važno je podijeliti naša gledišta i objašnjenje i razumijevanje odakle dolazimo", izjavio je Marco Rubio, američki državni tajnik.

Američki diplomat završava dvodnevni posjet susretom s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni i ministrom vanjskih poslova.

"Pozitivno je i to što je sastanak sa Svetim Ocem prošao dobro i vjerujem da će to u svakom slučaju smiriti duh ljudi", rekao je Antonio Tajani, talijanski potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova.

Analiza Ivane Petrović

Analiza prve godine pontifikata pape Lava XIV., koju je iznijela urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović, ukazuje na papu koji vješto balansira između crkvene doktrine i suvremenih izazova, istovremeno gaseći "stare požare" bez izazivanja novih potresa.

Petrović ističe kako se već u prvoj godini vidi "ta hermeneutika kontinuiteta svih papa u novije doba, znači od Ivana XXIII. do pape Franje". Prema njezinoj ocjeni, Lav XIV. u svoj pontifikat ugrađuje elemente svojih prethodnika, ali s jasnim vlastitim pečatom.

"Ono tko malo pažljivije čita i prati njegove nagovore, vidi se ta jedna duboka augustinska duhovnost, introspekcija, potreba za mirom i ljubav kao središte kršćanskog života", naglašava Petrović. Njegovu vještinu upravljanja opisuje kao kirurški preciznu, navodeći da je sve dosadašnje promjene napravio na način da je "ugasio požar, a da nije izazvao potres".

Kada je riječ o vanjskoj politici, urednica primjećuje značajan zaokret - povratak Europe u središte vatikanskog interesa. Papa je već posjetio Monako, planira put u Španjolsku, a šuška se i o posjetu Francuskoj. Što se tiče dolaska u našu zemlju, Petrović je kategorična.

"Papa će sigurno doći u Hrvatsku, ali ne znamo, naravno, još kad. Mislim da nije potrebno o tome spekulirati niti nagađati niti izmišljati povode", kazala je, dodavši da će se takav posjet, kao i uvijek, službeno najaviti mjesec ili dva unaprijed.

Posebno je zanimljiva najava prve papine enciklike, koja bi prema nagađanjima mogla biti objavljena 15. svibnja, na godišnjicu čuvene enciklike Rerum Novarum. Prema izvorima vatikanista, nosit će naslov Magnificas Humanitas.