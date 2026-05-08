Tko je sve došao na koncert Parnog Valjka? Donosimo fotogaleriju

Ni dan nakon blagdana sv. Dujma Split ne miruje. Sudamjska fešta nastavlja se i ovog vikenda, a gradske ulice, trgovi i Riva ponovno su prepuni ljudi, glazbe i odlične atmosfere.

Središnji događaj večeri svakako je koncert Parni Valjak koji je na splitskoj Rivi počeo u 20.30 sati. Već od ranih večernjih sati tisuće građana i turista slijevale su se prema centru grada, a Riva je ubrzo postala potpuno krcata.

Tražilo se mjesto više, kafići su puni, a cijeli grad bruji od glazbe i dobre energije. Publika svih generacija uglas pjeva najveće hitove legendarnog benda, dok se atmosfera iz minute u minutu dodatno zahuktava.

Uz frontmena Igor Drvenkar, cijela Riva pjeva bezvremenske pjesme poput “Jesen u meni”, “Ugasi me” i “Sve još miriše na nju”. Brojni posjetitelji mobitelima snimaju atmosferu, pale se baklje i mobiteli u zraku, a koncert se pretvorio u pravi spektakl na otvorenom.

